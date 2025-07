Ens Uneix allunya una moció de censura en la Diputació: “El PSOE li ha fet un favor a Mompó”

L’última vegada que Jorge Rodríguez, alcalde d’Ontinyent i líder d’Ens Uneix i de la plataforma Unió Municipalista, va comparéixer davant de la porta de les Corts va ser en abril i les seues paraules van causar pànic en la Diputació de València. “El pacte està en perill”, va dir qui té el vot clau per a sostindre el “popular” Vicent Mompó. Tres mesos després, l’escenari és totalment distint i eixa hipotètica moció de censura ha quedat en res. Entremig, com a element clau, l’ascens de Rebeca Torró com a secretària d’Organització del PSOE.

Rodríguez ha negat, este dimecres, que el pacte entre Ens Uneix i el PP en la Diputació de València estiga en l’aire. I no ho ha fet per destacar la fortalesa de l’aliança, ni la bona marxa del govern, ni els fruits de l’acord, no, ha sigut, més aïna, perquè l’alternativa, un pacte amb el PSPV per a desbancar l’actual president provincial del PP, està pràcticament tancada i no precisament per una acció dels socialistes valencians, sinó de Ferraz.

“El PSOE ha fet un favor enorme a Mompó”, ha expressat l’alcalde de la capital de la Vall d’Albaida, en referència al nomenament de Torró com a nova responsable de la sala de màquines del Partit Socialista a Espanya. Rodríguez ha recordat que, si, en el seu moment, fa dos anys, “un dels problemes” per a negociar la presidència de la corporació provincial va ser que Torró havia sigut designada síndica en les Corts, ara esta situació s’agreuja amb el seu ascens com a número 3 del PSOE.

Ruptura amb Torró

Rodríguez i Torró són vells coneguts. La hui secretària d’Organització va començar la seua carrera al costat de l’alcalde d’Ontinyent, del qual va ser una de les seues principals aliades. No obstant això, davant de la detenció per l’operació Alqueria i caiguda en desgràcia en el PSPV de Rodríguez, llavors president de la Diputació, Torró va preferir les sigles del seu partit al seu antic lloctinent, fet que va provocar una ruptura que hui dia continua sent vista com una traïció pels qui després van fundar Ens Uneix.

“El PSOE li ha tirat un cable a Mompó que és brutal. Si, en el seu moment, un dels problemes per a negociar amb el PSPV era que Torró fora portaveu, ara que és secretària d’Organització federal, ens l’han deixada botant”, ha insistit Rodríguez.

“Que no dormen sense gos”

En tot cas, Rodríguez no ha volgut donar un xec en blanc al PP: “Que no dormen sense gos”, ha dit recorrent al refranyer. És a dir, que no es despreocupen: “La realitat és tan canviant i estranya que el que hui ens sembla normal demà és anormal”.

L’alcalde d’Ontinyent ha repetit fins a dos vegades el “favor” del PSOE a Mompó. Ho ha dit en l’inici de l’arreplega de firmes dels municipalistes perquè es puga tramitar la seua iniciativa legislativa popular per a reformar la llei electoral i abaixar, així, la barrera d’entrada en les Corts del 5 % actual dels vots en tota l’autonomia a un 3 % provincial. Per a això, però, no només hauran de reunir 10.000 firmes, sinó també aconseguir el vot a favor de PSPV i PP.