La històrica firma de roba valenciana Luanvi entra en concurs de creditors

La històrica firma de roba esportiva Luanvi ha entrat en concurs de creditors després de no arribar a un acord amb la banca per a refinançar el deute. L’empresa va equipar el València CF en la seua primera final de Champions a París, el Llevant i el València Basket fins al mes passat. La companyia va ser cofundada per l’empresari Vicente Tarancón, que va morir en la riuada del 29 d’octubre. La companyia va prendre el nom dels tres germans fundadors Luis, Antonio i Vicente Tarancón (Luanvi), encara que l’acaba de canviar per Textil Deportivo Valencia, SA.

L’empresa va nomenar, a finals de gener, Javier Tarancón com a nou director general de la firma, després de la defunció del seu pare, Vicente Tarancón. Tarancón va desaparéixer, juntament amb altres tres empresaris (José Luis Marín, propietari dels col·legis Mas Camarena; Miguel Burdeos, de l’empresa proveïdora de Mercadona SPB amb les seues marques Bosque Verde i Deliplus, i Antonio Noblejas, ex-director general de l’escola de negocis EDEM), el 29 d’octubre i el seu cos va ser finalment recuperat pels servicis de rescat el 10 de novembre.

Onze milions de deute

Segons arrepleguen els últims comptes depositats per la firma, en l’exercici de 2023 la companyia va tancar amb una facturació de 15,5 milions d’euros, uns beneficis nets de 61.206 euros i un deute d’11,7 milions d’euros. El Jutjat Mercantil número 2 de València va acceptar, el 20 de juny, la sol·licitud de Luanvi que s’iniciara el tràmit concursal.

Mitja marató València

Luanvi ha sigut present en jocs olímpics, mundials, europeus i competicions de prestigi com la UEFA Champions League gràcies a l’esponsorització d’equips d’elit de futbol, bàsquet i handbol. La marca ha vestit el València CF, el Vila-real CF, el Granada CF, el Llevant UE, el CD Tenerife, el Reial Saragossa i el Deportivo Alabés, entre altres equips. En el bàsquet nacional, ha vestit el València Basket, el TDK Manresa, el Baloncesto Fuenlabrada, el Lagun Aro GBC i CB Lucentum Alacant, destaca la marca en la seua pàgina web. A més, ha sigut proveïdor tèxtil de les samarretes de la marató de València fins a l’arribada de New Balance, i, en l’actualitat, la companyia seguix vinculada amb la mitja marató de València.