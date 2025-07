Mazón és rebut a Oliva al crit de “dimissió”

La visita que ha fet el president de la Generalitat, Carlos Mazón, a Oliva, per a conéixer de primera mà el nou centre de salut del barri de Sant Francesc, no ha estat exempta de la banda sonora que des de fa huit mesos l’acompanya pràcticament a cada un dels actes als quals acudix en la seua agenda institucional, el que, per a l’entorn del cap del Consell, ha sigut “un escarni protagonitzat per polítics locals”. Un grup de mig centenar de persones s’ha concentrat a les portes de l’edifici per a mostrar el seu malestar per la gestió que va fer la Generalitat que presidix durant la dana del passat 29 d’octubre, especialment pel que fa a eixes hores en les quals no va estar al capdavant del dispositiu d’emergència.

“Mazón dimissió”, “el president, a Picassent” o “assassí” han sigut alguns dels crits que s’han pogut escoltar. La visita estava prevista a les 12 del migdia, però moments abans ha començat a arribar la gent, que s’ha posicionat en la vorera d’enfront del nou centre de salut. Entre els presents hi havia la portaveu de Compromís en la localitat, Yolanda Navarro; l’exalcaldessa de la ciutat i ara regidora d’esta mateixa formació, Yolanda Balaguer, així com els regidors del PSPV Kino Calafat i Araceli Sansaloni, que, al costat d’altres militants d’estes dos formacions, han acompanyat els veïns que, a poc a poc, s’han anat sumant.

L’arribada, primer, del conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha encés els primers crits, però ha sigut sobretot amb l’arribada de Mazón quan s’han començat a escoltar amb més intensitat. La protesta ha continuat durant la visita i els crits es colaven per les finestres i les portes del centre, que estaven obertes. De fet, durant la compareixença posterior, hi ha hagut un moment en el qual els crits eren molt evidents, la qual cosa ha despistat per uns segons el fil discursiu que duia Mazón.

Algú en la sala a on s’estava celebrant la compareixença ha tancat la finestra per a evitar que se sentiren els crits.

Encara que, en principi, Mazón no tenia previst fer declaracions, en un moment donat ha traslladat al seu responsable de premsa el seu canvi d’opinió, ja que tenia tota la intenció de referir-se al que ha titlat de “meravellós comité de benvinguda”. El president del Consell havia sigut advertit de la presència de “la plana major” del PSPV i Compromís locals, com els ha anomenat, entre els manifestants i els ha acusat d’organitzar “un escarni polític” i dur a terme “un acte antidemocràtic”, per a després assenyalar que “és el que millor saben fer”. En eixe sentit, ha indicat també que “cada u ha vingut a fer el que millor sap fer”, i, “com més centres de salut com este obrim, estarem demostrant què és el que millor sabem fer nosaltres”, ha conclòs.