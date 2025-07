Sanitat abonarà divendres l’impagament pendent amb les farmàcies

El divendres 18 de juliol. Eixe serà el dia en què la Conselleria de Sanitat salde el seu deute pendent amb les 2.458 farmàcies de la Comunitat Valenciana. Eixe dia, la Generalitat els abonarà l’impagament de la factura dels medicaments del mes de maig, que no va pagar a finals de juny pel retard en l’arribada del Fons de Liquiditat Autonòmic (FLA) extra. Així ho ha confirmat el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, als mitjans de comunicació en la visita al Centre de Salut Sant Francesc d’Oliva, este matí, juntament amb el president, Carlos Mazón.

Gómez va mantindre ahir una reunió amb els col·legis de farmacèutics, en la qual els va comunicar que el pagament seria “immediat” i que estaria condicionat a l’arribada dels diners dels crèdits sol·licitats per la Generalitat després de l’autorització ahir del Consell de Ministres. Hui, però, ha posat data a eixa immediatesa: “M’atrevisc a dir, a assegurar i a vaticinar que serà este divendres”, ha expressat.

Reunió entre Sanitat i els col·legis farmacèutics este dimarts / GVA

L’anunci, amb l’antecedent d’ahir, posa fi a la incertesa de les farmàcies valencianes, les quals han mostrat la seua preocupació pel destret econòmic al qual els sotmetia la decisió de Sanitat de no pagar-los. I és que Gómez ha referendat, a més, que el 31 de juliol es reprendran els pagaments regulars a este sector, amb la qual cosa es normalitzarà la situació. A més, dilluns es va confirmar, ja s’havia anunciat, que la Generalitat assumirà els interessos generats en cas que les farmàcies hagen sol·licitat crèdits per a fer front a esta situació.

Cal veure si esta es repetix en el futur, perquè l’oposició ha vaticinat que la falta de liquiditat del Consell podria “agreujar-se” a finals d’any. També diversos farmacèutics han expressat els seus dubtes sobre el fet que esta situació no es repetisca en el futur; va ocórrer entre 2011 i 2012, quan el pagament a les farmàcies va ser intermitent, uns mesos sí, i d’altres, no. Es va arribar fins i tot a una situació en la qual les farmàcies van estar sis mesos sense cobrar, la qual cosa va portar diversos establiments a la fallida.

D’impagament a “retard”

Per segona jornada consecutiva, el titular de Sanitat ha insistit a parlar de “retard” en el pagament de la factura amb les farmàcies i no d’“impagament”, una terminologia que s’ha usat en els mitjans de comunicació per a informar d’este assumpte, com ha fet Levante-EMV.

Gómez ha tornat a responsabilitzar l’executiu per l’impagament, així com a les “polítiques sectàries de Sánchez”, que negocia un finançament singular —extensible, segons l’executiu— amb Catalunya, mentres “asfixia” a la Comunitat Valenciana. “Si haguérem tingut el FLA extra, podríem haver pagat a temps”, ha expressat, encara que la decisió de pagar a uns o a altres proveïdors és del Consell. “Hem fet un esforç per complir amb els farmacèutics i solucionar un problema que no ha sigut per la nostra culpa, sinó per l’asfíxia econòmica del Govern central”, ha afegit.

Fi a les protestes

Davant d’este canvi, l’assemblea del Molt Il·lustre Col·legi Oficial de Farmacèutics de València (Micof) ha decidit suspendre les mobilitzacions empreses des de fa un mes, quan Gómez els va anunciar l’impagament dels fàrmacs de maig pel “compromís ferm de la Generalitat Valenciana” per posar-se al dia dels impagaments i, també, per assumir els interessos generats —ja ho va anunciar el conseller fa unes setmanes—, que han ocasionat “perjuís econòmics” a les farmàcies, com reconeix el col·legi en un comunicat.