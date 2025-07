Torna la calor amb màximes superiors als 36 graus i alerta taronja en la costa valenciana

Torna la calor a la Comunitat Valenciana amb màximes pròximes als 40 graus en l’interior i pròximes als 36 en la costa. Després d’un cap de setmana en el qual la temperatura ha sigut inusualment fresca en relació amb la mitjana d’un mes de juliol, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha anunciat que els termòmetres pujaran des de la vesprada d’este dimecres i registraran el pic demà, dijous, amb alertes de nivell taronja. La tendència podria prolongar-se fins a la jornada de dissabte. Serà el període més càlid posterior a la primera onada de calor de finals de juny.

“A partir de dijous torna la calor, tant diürna com nocturna, una mica menys intensa que els dies de finals de juny i principis de juliol”, pronostica José Ángel Núñez, cap de Climatologia de l’Aemet a la Comunitat Valenciana. Les zones de l’interior i del litoral sud de la província de València estaran en nivell groc per temperatures que podrien superar els 36 graus durant la vesprada de dimecres. Dijous, l’avís passarà a taronja en la franja interior, a on es podrà sobrepassar els 40º, i el groc s’estendrà cap a la costa i cobrirà també tota la província d’Alacant. Castelló no té cap alerta activa.

Previsió de temperatures màximes per a la jornada del dijous 17 de juliol / AEMET

Les temperatures de l’últim cap de setmana han sigut més fresques que de costum a causa de la baixada de les màximes i mínimes, fenomen que ha anat acompanyat de vent de nord-est. “Eixe descens tèrmic va ser propiciat per un canvi de vent que va portar aire un poc més fresc i més nuvolositat”, explica el cap de Climatologia. Per això es va produir dissabte una baixada tèrmica, causada per una dana que va refrescar i va descarregar llamps i aigua. Però va ser puntual, perquè les temperatures més baixes s’han mantingut notablement elevades. I de cara a dijous recuperaran valors més càlids.

No arribarà al llindar per a ser onada de calor

La primera i única onada de calor fins a la data va succeir a finals de juny i es va allargar durant els primers dies de juliol. En canvi, en esta ocasió no es considerarà com la segona onada, perquè no complix el requisit que marca l’Aemet: “Es considera onada de calor un episodi d’almenys tres dies consecutius, en què el 10 % de les estacions com a mínim registren màximes per damunt del percentil del 95 % de la seua sèrie de temperatures màximes diàries dels mesos de juliol i agost del període 1971-2000”.

Alerta contra els incendis

Més calor, més perill d’incendis. Com a resposta a l’augment de les temperatures, el Servici d’Emergències del 112 ha establit el nivell de preemergències per risc d’incendis de nivell extrem en la província d’Alacant i el litoral de València. En alerta alta està l’interior de València i Castelló, a on la costa estarà amb un avís de preocupació baix. Així mateix, l’organisme recorda que “està prohibit fer qualsevol tipus de foc” en zones que tinguen decretat el risc extrem (roig). I demana que si se sospita de l’existència d’un conat, es notifique.

Les morts per calor es disparen

La calor no només preocupa pel risc d’incendis, també ho fa per les conseqüències que poden afectar les persones. Per això, la Conselleria de Sanitat insistix a mantindre precaucions: parar atenció al sol, beure molta aigua encara que no es tinga set, evitar begudes amb cafeïna, alcohol i ensucrades, buscar llocs frescos i a l’ombra i utilitzar cremes protectores.