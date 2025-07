Els concessionaris valencians resistixen a la dana: més punts de venda i facturació disparada

El sector dels concessionaris a la Comunitat Valenciana resistix, més fort, malgrat la dana. No en va, la seua facturació conjunta, la seua xarxa de punts de venda o les seues ocupacions van créixer, l’any passat, a un ritme més alt que la mitjana a Espanya malgrat la catàstrofe. És el que assenyala l’última memòria anual elaborada per la patronal d’esta activitat a Espanya, Faconauto, que situa l’autonomia com “un dels pilars del canal oficial de distribució d’automòbils” en el país.

Més punts de venda

Com a prova d’això, l’evolució del nombre de concessionaris valencians en 2024 va ser una de les més altes del país. Només Madrid i Andalusia, sense anar més lluny, van obrir més negocis d’este tipus que la Comunitat en el transcurs del citat exercici, la qual cosa es va traduir en el fet que van augmentar en 17 els seus punts de venda, fins als 267. Amb això, el nombre d’instal·lacions actives del sector es va situar en 668, només superades per les 780 de Catalunya, les 720 de Madrid i les 695 d’Andalusia. Segons es destaca en l’informe, bona part d’este impuls valencià ve del “desplegament de noves marques” que han apostat pel territori valencià, un camí en el qual —com va avançar este diari— els fabricants xinesos estan jugant un paper destacat.

Concessionari de cotxes de la marca xinesa MG a València / Francisco Calabuig

De la mateixa manera, també va ser destacat l’auge de la xifra de negoci, de 4.684 milions d’euros. Una millora —del 18,9 % respecte als 3.938 milions de l’any previ, triplicant la pujada del 5,8 % que marca de mitjana Espanya— que beu del “repunt de les matriculacions i la fortalesa de l’àrea de postvenda”. En el cas de les primeres, el creixement que ha viscut l’autonomia ha sigut molt superior al de la mitjana nacional tant en vehicles nous com d’ocasió, una realitat entesa si es té en compte les alces disparades que van viure les compres de cotxes en novembre i desembre per a poder recuperar la mobilitat després de la riuada d’octubre.

Quasi 17.900 ocupacions

Este moment positiu es nota, a més, en l’ocupació. I és que el sector a la Comunitat Valenciana va tancar 2024 quasi doblant la pujada de treballadors registrada a escala nacional, ja que es van guanyar 492 empleats en el sector, la qual cosa va permetre que els llocs laborals ascendiren a un total de 17.895. “La transformació tecnològica del sector està impulsant la demanda de perfils professionals nous, especialment en àrees com l’electromecànica, l’atenció omnicanal i la mobilitat elèctrica”, conclou sobre això l’informe.