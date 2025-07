Espera tensa per Darius Thompson

El compte arrere ja ha començat. Esta mitjanit se sabrà si Darius Thompson és nou jugador del València Basket, ja que el termini de tanteig del Baskonia acaba este dijous a les 23:59 h, després de l’oferta que va presentar el club taronja el passat 12 de juliol. Una situació d’incertesa que creix amb el pas de les hores, ja que, encara que semblava poc probable que el Baskonia valorara l’opció d’igualar les condicions, en el club vitorià treballen en diverses opcions de mercat per a tindre l’opció de quedar-se el jugador.

I la primera de totes elles passa per l’eixida d’un Donta Hall que ha despertat l’interés de clubs com l’Olympiacos, el Maccabi i el Mònaco i que permetria ingressar una quantitat notable de diners, amb la qual poder igualar l’oferta del València Basket per Darius, tal com informa també Aris Barkas, en Eurohoops. Això sí, es tracta d’una operació complexa que seria difícil tancar a temps.

I és que, d’altra banda, encara que en la plantilla vitoriana ja hi ha tres bases amb contracte com Trent Forrest, Rafa Villar (acabat de fitxar) i Kamar Baldwin, la continuïtat d’este últim en la posició d’1 no és tampoc clara a hores d’ara, ja que el director esportiu, Xevi Pujol, busca un base més pur i amb més experiència, que sí que tindria en la figura de Darius Thompson, que, a més, coneix el club de la seua anterior etapa a Vitòria.

En el cas de Thompson, a més, no tindrien problema d’extracomunitaris malgrat haver-hi en la plantilla altres estatunidencs com Trent Forrest i Markus Howard, ja que Darius té passaport italià des de maig de 2024.

A pesar que l’oferta taronja és potent, la millor fiscalitat al País Basc ajudaria el Baskonia a igualar la quantitat neta de l’oferta al jugador, fent un menor desemborsament en brut, per la qual cosa tot indica que caldrà apurar fins a última hora per a saber si el Baskonia aconseguix tancar alguna eixida important que l’ajude a igualar l’oferta plurianual per Darius, que té ja 30 anys.

Això sí, fins i tot en el cas que el Baskonia igualara la proposta en el tanteig, el jugador encara tindria l’opció de ser taronja si hi haguera un acord de traspàs entre clubs, cosa que sembla poc probable. L’altra opció per a ell, en cas de no voler tornar a Vitòria, implicaria anar-se’n a jugar a un altre país la pròxima temporada.