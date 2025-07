Excloses sis de cada deu sol·licituds d’ajudes de lloguer a València

Preus desorbitats, lloguers inaccessibles i ajudes municipals totalment insuficients. Este és el panorama descrit este matí per la portaveu de Compromís, Papi Robles, sobre la situació en la qual es troben milers de famílies inquilines a València, que no només no poden optar a la compra d’una vivenda en propietat, sinó que també es veuen expulsades de la ciutat pel preu del lloguer, que s’ha disparat un 36 % en només dos anys en la ciutat. Mentres, el Govern de Catalá manté congelades les ajudes municipals i aplica criteris que deixen fora sis de cada deu sol·licituds. De 4.741 sol·licituds, 2.910 han sigut excloses per diferents motius, és a dir el 61 % de les peticions. A més, 262 sol·licituds més se n’han quedat fora per falta de consignació pressupostària.

El regidor d’Urbanisme, Juan Giner, no ha tardat a respondre i acusar Robles de “generar alarma i confusió” amb les ajudes del lloguer. El regidor ha destacat que les ajudes s’han incrementat en els últims anys i, a més, “hi ha temps de veure quantes sol·licituds hi ha, la consignació pressupostària existent i, a partir d’ací, prendre les decisions pressupostàries necessàries”. Giner ha demanat a l’esquerra que no genere alarma i li ha retret la seua “ineptitud”, perquè, en els seus huit anys de govern, només va ser capaç de construir 14 vivendes.

Robles insistix que “Catalá no només ha deixat passar l’oportunitat de posar límits als preus, sinó que, a més, ha congelat el pressupost de les ajudes al lloguer. Amb el lloguer pels núvols, continua donant l’esquena a les famílies que no arriben a final de mes. És una irresponsabilitat de primer nivell”. La formació valencianista recorda que ja en 2023 va iniciar els tràmits per a declarar València zona de mercat residencial tensionat, una mesura prevista en la Llei estatal de vivenda, que permet limitar la pujada dels preus. “Si haguérem avançat llavors, ara no estaríem parlant d’un augment del 36 %. L’incompliment de Catalá ha agreujat un problema que afecta cada vegada més gent”, ha assenyalat Robles.

Segons les dades publicades per diversos mitjans en els últims dies, el preu mitjà del metre quadrat a València ha passat de 10,2 euros a 13,4 euros en només dotze mesos, i, en molts barris de la ciutat, ja se superen els 2.000 euros mensuals per un pis de tres habitacions. “El problema ja no està només en el centre històric; està afectant de ple barris populars com Patraix, Campanar o Rascanya”, ha remarcat.

Un sistema d’ajudes ple de traves

Compromís també denuncia que el sistema municipal d’ajudes al lloguer és totalment insuficient i ineficaç. El pressupost es manté estancat entorn dels 3 milions d’euros des de fa dos anys, i els criteris d’accés deixen fora la gran majoria de sol·licituds: 6 de cada 10 van ser rebutjades en l’última convocatòria, i 262 persones que sí que complien els requisits no van rebre cap ajuda per falta de pressupost. Cal recordar que, l’any passat, les sol·licituds van augmentar un 27 %, al passar de 3.742 a 4.741. Es van concedir només 1.565 ajudes del total.

“És un model pensat per a excloure, no per a protegir. I encara pitjor: ni tan sols tenim garanties que el Govern municipal gaste els 500.000 euros de la partida que es reserva per a les ajudes. És un pla, el del lloguer municipal, que deixa desateses centenars de famílies”, ha denunciat la portaveu de Compromís.

A més, la formació valencianista critica que les ajudes passen a ser bianuals, un canvi que dificulta l’accés a persones que inicien contracte l’any que ve i impedix reassignar fons si algú ja no complix els requisits en el segon any. “Amb esta reforma, les ajudes arriben més tard, a menys gent i amb més condicions”, ha afirmat Robles. Perquè l’augment fins a 900 euros del límit de lloguers subvencionables es queda molt lluny del preu mitjà de lloguer en estos moments en la ciutat: 1.633 euros, segons l’Observatori del Lloguer Segur.

Moció al ple amb mesures concretes

Davant d’esta situació, Compromís presentarà, en el pròxim ple municipal, una moció per a reforçar la protecció del dret a la vivenda, amb propostes clares: declarar València com a zona tensionada per a limitar l’escalada dels lloguers; doblar el pressupost municipal per a les ajudes, fins a arribar als sis milions d’euros anuals; tornar a fer convocatòries anuals, per a garantir que totes les persones inquilines puguen accedir; impulsar un pla per a reconvertir pisos turístics il·legals en vivenda assequible; ampliar el parc públic mitjançant compra, rehabilitació i convenis de cessió de vivendes; crear un sistema municipal de garantia per a propietaris que lloguen per davall del preu de mercat; i posar en marxa un observatori municipal del lloguer, amb dades periòdiques i públiques sobre preus.