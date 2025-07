Jóvens que tornen de festa a Xàbia envaïxen la perillosa carretera de les Planes del Montgó

La nit té moltes corbes. Estos jóvens caminen a plaer per una carretera estreta, sense voral i que encadena una corba darrere d’una altra, la de les Planes del Montgó, que unix Xàbia i Dénia. Cap a les 7 del matí comença la processó, este calvari de l’estiu en el qual els “penitents” s’exposen al fet que els atropellen. Ha tornat a ocórrer este matí de dijous. Els conductors que viuen a Xàbia o Dénia i treballen en l’altre poble ben d’hora s’han trobat desenes de jóvens que envaïxen la carretera. Els jóvens tornen a casa (a l’apartament de lloguer turístic) després de “tancar” Hacienda, la discoteca de la Plana del Montgó. Caminen costa avall. No és una fila índia. Van en grup i, després d’una nit de festa, tenen una percepció una miqueta distorsionada del perill.

Els conductors s’espanten i frenen de colp quan, a l’entrar en una corba, es troben una quadrilla de tranuitadors andarecs. A més, els jóvens practiquen un autoestop un poc impetuós. S’abalancen sobre els cotxes. Es posen enmig de la calçada per a pregar que els porten a “casa” i els estalvien la caminada.

La “romeria” en la perillosa carretera de les Planes després d’una nit de festa / A. P. F.

A eixa hora també pugen molts taxis. La nit dels dimecres hi ha festa en Hacienda. A primera hora del dijous, molts dels jóvens que han apurat la farra fins al final i als quals se’ls ha fet de dia inicien la romeria. Els veïns de la Plana que matinen per a anar a treballar es topen amb la dispersió de festers. Els conductors han d’anar amb mil ulls. Els jóvens, a més d’envair la carretera, fan passos indecisos i imprevisibles.

Imatge captada este matí a la Plana del Montgó / A. P. F.

Perill d’atropellament i accident

Els jóvens se la juguen. Els conductors que circulen per esta carretera a primera hora ja han advertit, en els últims estius, del perill d’atropellament i accident. Però no hi ha manera d’evitar que una de les imatges de l’estiu a Xàbia siga la d’este caòtic pelegrinatge després d’una intensa nit de festa. Estos jóvens, a l’arribar al llit, dormiran com un tronc.