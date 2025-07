Mompó es desdiu i assegura que no va saber res del barranc de Poio fins a la nit i no de 17:30 a 18 hores

A la tercera va la vençuda. El president de la Diputació de València, Vicente Mompó, declara en la Sala Tirant II de la Ciutat de la Justícia davant de la jutgessa i el fiscal de la dana per a donar la seua versió sobre el que va viure el 29 d’octubre com a participant en el Cecopi (Centre de coordinació operatiu integrat), el cervell de l’emergència provocada per la dana que va afectar cinc comarques de la província de València. Mompó ha accedit a la sala de declaracions a les 9:35 hores i ha iniciat la seua declaració després de dos intents fallits els dies 14 i 28 d’abril.

La jutgessa de la dana, la titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha iniciat l’interrogatori preguntant a Mompó per la seua entrevista en el programa Salvados de La Sexta, en el qual va assegurar que va saber dels problemes en el barranc de Poio a les 18 hores o abans. Una informació que ara desmentix el president de la Diputació. Mompó ha assegurat que sobre el tema de l’hora en la qual es té informació vol “deixar clar que abans de les 7 de la vesprada no pot tindre informació sobre el barranc de Poio” i que va ser “el presentador qui introduïx l’hora”.

Mompó sí que confirma, com va dir en l’entrevista en el programa televisiu, que, durant el matí, va estar amb el diputat de Bombers i alcalde de Xeraco, Avelino Mascarell: “Havíem quedat per a dinar. Ell em va advertir que no anàrem a Utiel, perquè estava plovent molt i els tècnics estaven en Emergències, per això vaig anar a Emergències” (al centre de l’Eliana).

Allí és a on es produïx l’episodi de la telefonada que explica en La Sexta i del qual ara es desdiu Mompó, referent al fet que a les 18 hores del 29 d’octubre ja se sabia com baixava el barranc de Poio. “A vostés en el Cecopi no els avisa ni la Policia Local, ni la Nacional, ni Protecció Civil, ni bombers del que estava passant ja a eixa hora en el barranc a Chiva?”, li va preguntar el periodista Fernando González, Gonzo. La resposta de Mompó va ser reveladora. “Crega’m si li dic que eixa informació jo sí que la tenia, perquè havia parlat amb el diputat de Bombers, que va transmetre, em va dir textualment, que havia telefonat a l’alcaldessa de Chiva cap a les cinc o cinc i poc de la vesprada. [I que ella li va contestar:] ‘Mira, Avelino, no sé per què em telefoneu, el barranc per ací està bé’. Però al cap de mitja hora o vint minuts ja li va telefonar plorant que allò era una desfeta, que s’acabava el món i que el barranc estava arrasant-ho tot”.

Gonzo va repreguntar a Mompó si va traslladar eixa informació al Cecopi. “Jo crec que no. No sabria dir-li si el mateix company [el diputat provincial de Bombers] la va traslladar, si la tenia jo i no la vaig traslladar va ser perquè ja es tenia eixa informació. Eixa és la part alta [del barranc], si no van continuar alertant-nos entenc que és perquè els professionals no tenien les alertes adequades o no transmetien la realitat del que estava passant”, es va excusar Mompó. I este serà un altre dels detalls que haurà d’aclarir Mompó davant de la jutgessa de la dana.

En la declaració de hui, Mompó ha assegurat que Avelino sosté que no va poder tindre la informació a les 7, i que l’alcaldessa de Chiva va telefonar al diputat de Bombers a la nit: “Eixa informació no pot tindre-la fins a la nit. No sabria dir a quina hora exacta, però a la nit”.

Un programa editat

Sobre l’entrevista, Mompó ha explicat a la jutgessa que “va estar hora i cinquanta minuts” gravant el programa, “però el que es va emetre és menys”. I que ell recordava “dos talls”, per la qual cosa “és un programa manipulat, en el sentit que passa hora i cinquanta minuts parlant i han emés molt menys”. “Manipulat —ha aclarit— en el sentit que no ho han emés tot”.