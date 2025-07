El pic de calor s’estén fins divendres amb màximes de 38 graus en la costa valenciana

La calor prevista per a la vesprada d’este dijous es mantindrà fins divendres, i dissabte caurà. L’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) pronostica que el pic de calor s’allargarà fins a la vesprada de demà, amb avís taronja en zones de l’interior de València i groc en el litoral sud i en tota la província d’Alacant. Però de cara al cap de setmana baixaran les temperatures. Durant estos dies es podrien superar els 40 graus en la franja interior i els termòmetres s’acostaran a eixos registres, a més, a la Safor i la Marina Alta, les comarques costaneres que s’esperen més càlides. Així mateix, la nit serà tòrrida a la Comunitat Valenciana, encara que també hi haurà temperatures equatorials localitzades.

Aemet destaca per calor la comarca de la Safor dins de l’avís del litoral sud de València / Aemet

En la costa es podria arribar als 40 °C

La pujada de les temperatures arriba després d’un dimecres en el qual ja s’han registrat 40 °C en les comarques interiors de la Plana d’Utiel-Requena i de la Vall d’Aiora. A la Vall d’Albaida els han fregat, segons dades arreplegades del portal d’Avamet. El pic de calor es generalitzarà a la Comunitat Valenciana durant esta vesprada amb màximes que podrien superar els 39 graus en l’interior i 36 °C en la costa. Una predicció que es manté també per a demà, divendres.

En este sentit, l’Aemet destaca que les comarques costaneres de la Safor i la Marina Alta esperen màximes que podrien superar els 38 °C a Oliva i els 40 a Pego. Estos valors es podrien donar també en localitats confrontants.

Nits tòrrides i equatorials

Les nits aniran compassades amb les temperatures diürnes. El Sistema de Vigilància de Temperatures Extremes a la Comunitat Valenciana assenyala que les províncies de València i d’Alacant passaran una nit de dijous a divendres de predominança tòrrida. El mercuri superarà els 20 graus de mínima, i, en zones de l’interior sud valencià i en quasi la totalitat d’Alacant, es registraran nits equatorials superiors a 25 °C.

Torna la calor després del descens de temperatures a causa de la dana / Eduardo Ripoll

Risc extrem per incendis a València i Alacant

El risc d’incendis també augmenta. A causa de l’increment de les temperatures, la vegetació esdevé més vulnerable davant de qualsevol foc. Per això, Emergències ha actualitzat l’avís per a esta vesprada i manté en nivell extrem la mitat sud de la província de València i el nord d’Alacant. En canvi, gran part de l’interior valencià i del sud d’Alacant està en nivell taronja, mentres que Castelló i el litoral nord de València no presenten risc. A més, recorda que està prohibit fer qualsevol tipus de foc en zones que estiguen baix alerta extrema.

L’augment de calor dispara les morts

La crescuda del mercuri està lligada a les morts per calor. Les defuncions per estrés tèrmic posen en el punt de mira, sobretot, les persones majors, ja que són les més vulnerables als pics càlids i a la sobreexposició al sol. No obstant això, no hi ha excepció per edats i qualsevol persona pot ser una possible víctima. Per això, la Conselleria de Sanitat demana extremar les precaucions per a reduir l’impacte de la calor i insistixen en la importància de protegir-se del sol mantenint-se hidratat sempre, buscar l’ombra i utilitzar crema solar. A més, durant les nits, recomana mantindre les habitacions ventilades amb les finestres obertes o sistemes de ventilació.