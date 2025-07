El port marítim de Sagunt serà clau en transició energètica

El port marítim de Sagunt serà clau “com a hub de la mobilitat sostenible” i en la transició energètica de l’àmbit logístic-portuari. Esta, almenys, és una de les previsions del Pla estratègic Valenciaport 2035 que marcarà el full de ruta de l’Autoritat Portuària de València (APV) per als pròxims deu anys “com a motor generador de riquesa”.

Això es preveu aconseguir amb mesures com l’impuls de la terminal intermodal de Parc Sagunt, així com el suport al projecte de la Vall de l’Hidrogen i altres iniciatives per a la promoció de l’ús de nous combustibles.

L’alcalde i conseller de l’APV, Darío Moreno, ha destacat el paper que jugarà el port saguntí en els plans de creixement de Valenciaport després d’acudir a la presentació del pla. “En 2025, l’APV concentrarà el 45 % de les exportacions del sistema portuari espanyol. En este context, el nostre port marítim tindrà un paper clau vinculat a quatre pilars. El primer, les energies renovables, incorporant l’hidrogen, a més de l’energia solar, amb la qual ja treballem. El segon, l’electromobilitat i totes les sinergies que s’establisquen amb la gigafactoria de PowerCo. També, en relació amb això, la intermodalitat, eixa connexió del nostre port amb el corredor mediterrani, que permetrà que la logística siga més barata i sostenible i que oferirà més competitivitat a les nostres empreses. I, finalment, la polivalència, per a adaptar-nos a qualsevol mercaderia”, va afirmar Moreno després d’un acte al qual també va assistir la presidenta de l’Associació Empresarial del Camp de Morvedre (Asecam), Cristina Plumed.

Vista del port comercial de Sagunt / Tortajada

Integració amb la ciutat

El document preveu, també, una altra de les aspiracions municipals i veïnals des de fa temps: que l’APV continue promovent la integració port-ciutat amb inversions com la segona fase de rehabilitació del pantalà, per a així continuar en la zona marítima la remodelació ja realitzada en l’àmbit terrestre, o l’obertura de l’actual moll nord una vegada transformat totalment i reconvertit en un espai d’oci; qüestions que es negocien ja dins del nou conveni que volen firmar l’APV i l’Ajuntament.

Una altra de les qüestions arreplegades en el pla és el foment del vincle de les persones amb el port, amb la incorporació d’activitats culturals i d’interés ciutadà en espais d’este entorn. A això se suma la previsió global del llançament de reptes/maratons de hackers a la comunitat educativa i organització de competicions per a involucrar els estudiants en la realitat dels ports, així com la realització de visites i jornades de portes obertes per a la ciutadania.