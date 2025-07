Xàtiva registra 39 graus de màxima i s’activa una alerta taronja per calor

Xàtiva va registrar ahir, dimecres, 16 de juliol, la segona major cota tèrmica màxima a la Comunitat Valenciana, amb 39 graus centígrads. Només Jalance (39,4 graus) va superar lleugerament la dada registrada en l’observatori de la capital de la Costera segons les dades aportades per la delegació autonòmica de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet). Altres màximes notables es van marcar en les estacions emplaçades en les localitats de Carcaixent (38,9°), Ademuz (38,1°), Ontinyent (37,1°), Utiel (37,1°), Llíria (37º), Bicorp (36,7°), Turís (36,5°), Alcoi (36,4°), Pego (36,1°), Fontanars dels Alforins (36º), Chelva (35,8°), Barx (35,7°), Atzeneta del Maestrat (35,6°), aeroport de València (35º) i Villena (34,8°).

La cota de 39 graus centígrads es va registrar en un dia en què s’havia decretat un avís groc per altes temperatures a partir de la una del migdia. A més, s’havia indicat que es podria arribar als 38 graus en les hores centrals del dia. Al final, es va superar esta cota.

Per a hui —tal com van recordar ahir des de l’Ajuntament en els seus perfils oficials en xarxes socials—, l’alerta puja a taronja i s’espera que s’arribe als 40 graus de màxima. Des del consistori ho tenen clar: “Preguem que extremeu les precaucions”.

Dies calorosos

I la dinàmica prosseguirà durant les pròximes jornades. Així ho expliquen des de l’Aemet: “Per davant, probablement fins dilluns, tenim diversos dies molt càlids, amb el pic de temperatures més altes demà i divendres, quan hi ha avisos per temperatures màximes a València i Alacant. L’avís és taronja en l’interior de València, a on se superaran els 40 °C”.

I és que està sent un estiu molt calorós a Xàtiva i la resta de la província de València. S’han arribat a encadenar diverses jornades en les quals el mercuri ha superat els 41 graus de manera consecutiva.