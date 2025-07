Compromís acusa Mazón d’incomplir la llei per a ocultar els gastos de dietes

Compromís ha denunciat el “flagrant i inacceptable incompliment”, per part del Consell de Carlos Mazón, de la Llei 1/2022, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana (impulsada en la segona legislatura del Botànic), ja que, segons ha expressat el seu síndic, Joan Baldoví, no s’ha publicat informació de la caixa fixa de 2025, cosa que hauria de fer-se de manera mensual.

“A hores d’ara, el portal de transparència de la Generalitat no conté cap informació corresponent a l’any 2025 sobre la caixa fixa, tot i que la normativa establix clarament la seua publicació almenys amb caràcter mensual”, ha lamentat el portaveu valencianista.

El síndic de Compromís ha subratllat que la caixa fixa, destinada a gastos menors i urgents, requerix un control exhaustiu per part de la ciutadania per a evitar el balafiament de recursos públics. A este retard se suma la modificació impulsada per PP i Vox per a reduir encara més la transparència en estos gastos.

Els gastos de la caixa fixa d’una conselleria (o un departament públic) sempre van acompanyats d’un poc de polèmica. D’ací es cobrixen, entre altres aspectes, factures de funcionament ordinari dels alts càrrecs, dietes, dinars, sopars, amb tot el que això comporta tenint en compte l’ús de diners públics. “El Consell de Mazón vol ocultar esta informació a la societat valenciana perquè és un govern expert a malgastar diners públics amb fins privats i personals”, ha insistit Baldoví.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, enmig dels portaveus d’Educació i Cultura, G. Fullana i V. Ruiz / Levante-EMV

El portaveu de la coalició ha recordat, en este sentit, “episodis tan lamentables” com “intentar colar a la Generalitat una factura per a celebrar el seu sant en un restaurant de luxe”, en referència a un dinar amb la seua dona i uns amics en un dos estreles Michelin que al final va assegurar que va pagar ell mateix de la seua butxaca, o els més de 12.000 euros en sopars i mariscades del conseller d’Educació, José Antonio Rovira.

Rectificació “immediatament”

Per al síndic valencianista, “la transparència no és una opció, és una obligació irrenunciable en qualsevol democràcia digna. El Consell de Mazón està demostrant una opacitat total i absoluta, lluny dels principis de bon govern”.

Finalment, Baldoví ha exigit al Govern de Mazón que “rectifique immediatament” i que publique sense dilació totes les dades pendents de la caixa fixa de 2025. “Des de Compromís, continuarem vigilant i denunciant qualsevol intent de retallar la transparència i la rendició de comptes de l’Administració valenciana, perquè ja sabem que les banderes del PP són la corrupció i l’opacitat”, ha sentenciat.