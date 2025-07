L’edició de Boira sobre ‘La ciutat de València’, Premi Joan Lluís Vives

La ciutat de València: síntesi d’història i geografia urbana es va publicar en 1972 i, més de mig segle després, l’obra de l’humanista Manuel Sanchis Guarner seguix com a base per a rebre reconeixements. La Xarxa Vives d’Universitats ha premiat una edició d’este llibre, en concret, la publicada per la Universitat de València i impulsada pel catedràtic de Geografia Josep Vicent Boira.

Així, els VII Premis Joan Lluís Vives a l’edició universitària han guardonat esta nova versió amb el premi a la millor edició. Esta inclou continguts actualitzats sobre l’obra de Sanchis Guarner i una renovació del corpus gràfic, amb dibuixos d’Ortifus, humorista gràfic i col·laborador habitual de Levante-EMV. Esta versió enriquida oferix una visió renovada de la ciutat, des de la seua fundació romana fins a l’arquitectura del segle XX.

Esta versió, a més, tal com va explicar Boira en la seua presentació, mostra un aspecte totalment desconegut de Manuel Sanchis Guarner, ja que s’han incorporat “fins a 130 dibuixos inèdits” de l’intel·lectual nascut en la plaça de l’Almoina, que destaquen per la seua “expressivitat gràfica”. Estos dibuixos i il·lustracions els va descobrir el mateix Boira quan va anar a consultar els dos toms originals que es troben en la Biblioteca Valenciana.