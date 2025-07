Mompó: “No he canviat de versió, he dit sempre el mateix”

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha assegurat, este divendres, que està “molt tranquil” després de la seua declaració com a testimoni davant de la jutgessa que investiga la gestió de la dana, i ha assenyalat que creu que “no hi ha cap possibilitat que acabe imputat” en eixa causa penal.

Mompó s’ha manifestat així en declaracions als periodistes després de visitar unes obres en la plaça de bous de València, unes millores d’un milió d’euros per a reformar la plaça de bous del carrer Xàtiva, centrades, en este cas, en el canvi del sistema elèctric. Mompó ha afirmat que no ha canviat la seua versió dels fets “en res”. “Ni tinc memòria selectiva, ni he canviat la versió, he dit sempre el mateix”, ha manifestat.

“Si fins a les set de la vesprada no es parla de (el possible trencament de la presa de) Forata i fins a les set de la vesprada per a mi no existia el sistema ES-Alert, és impossible que abans de les set parlara, no perquè me’n recorde, sinó perquè, si abans de les set, no sabia de la seua existència, no puc conéixer-ho”, ha dit.

Petició del PSPV

Preguntat per la petició que farà a la jutgessa el PSPV, personat en la causa com a acusació popular, perquè siga imputat per mentir en seu judicial i per omissió de socors, Mompó ha dit estar “molt tranquil” i ha assenyalat: “Crec que no hi ha cap possibilitat que acabe imputat”.

El president provincial s’ha mostrat crític amb els socialistes. “Ja vaig veure en l’incendi de Campanar persones més pendents de fer-se fotos que d’ajudar. En la dana s’ha vist. Jo ahir vaig estar declarant perquè tenia la voluntat d’ajudar a on havia d’estar”, mentres uns altres estaven “connectats”, ha dit respecte a la delegada del Govern.

“El PSPV, ja que no treballa, ha de fer alguna cosa, ha de desviar l’atenció”. També critica que la delegada del Govern autoritzara la protesta dels bombers davant de les portes del jutjat.

“Ningú em pot dir que he canviat la versió en res. He dit sempre el mateix. El que és evident, per lògica, ho puc manifestar. Davant de la jutgessa no puc dir el que supose que estava parlant, he de dir el que tinc clar. I, a partir d’ací, construïsc el que, com a testimoni, puc aportar en esta declaració”, assenyala sobre la testifical d’ahir.

“Tinc la consciència d’haver donat sempre la cara”, assenyala. Sobre el barranc de Poio, ha insistit que no es va parlar mai abans de llançar l’Es-Alert.

Finalment, aclarix que el seu rol en el Cecopi, òrgan al qual no pertany, va ser similar als dels llocs de comandament avançant en els incendis: intentar atendre els polítics perquè els tècnics puguen centrar-se en la gestió. “Sabia que volia ajudar i ser útil. Vaig intentar no molestar i aportar el que poguera”, conclou.