Resposta tímida del comissionat contra la violència masclista al concert de Meconios

El concert de Los Meconios previst per al pròxim 25 de juliol en els Jardins de Vivers, en el marc de la Fira de Juliol de València, ha provocat una onada de crítiques des d’entitats polítiques i socials com poques vegades s’havia vist. Les seues lletres carregades d’expressions masclistes i les seues vinculacions amb l’extrema dreta han provocat un rebuig unànime, sobretot entre les formacions d’esquerra. Des de la Generalitat Valenciana, però, la resposta a estes crítiques ha sigut més aïna tímida. El comissionat per a la lluita contra la violència sobre la dona, Felipe del Baño, ha respost a la petició que paralitze este concert assegurant que el seu departament és present en tots els festivals de l’estiu per a llançar missatges de respecte en este sentit i que “la seua implicació està fora de tot dubte”. Però no anuncia cap acció per a evitar l’esdeveniment. Això sí, fonts de l’entitat asseguren que, des del primer moment, del Baño es va posar en contacte amb els organitzadors, que és l’Ajuntament, per a demanar-los que vetlen pel respecte a les dones i els seus drets. Preventivament seria molt complicada una actuació, asseguren les fonts.

La denúncia

La interpel·lació a Felipe del Baño ha arribat de la mà de l’Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel. Esta entitat li ha demanat per escrit que denuncie davant de la Fiscalia la contractació de Los Meconios a València. Consideren que este grup i les lletres de les seues cançons atempten contra la igualtat de dones i hòmens i recorden que este grup “va actuar fa un parell d’anys en un acte de Vox amb una cançó titulada Volver al 36, juntament amb Infovlogger, populars creadors en internet”.

En la seua resposta, del Baño explica que el seu departament “és present en els festivals de música més multitudinaris que se celebren en estes dates a la Comunitat Valenciana, així com en les festes patronals i d’estiu que es posen en marxa en els nostres pobles i ciutats, sempre per a garantir unes festes i esdeveniments segurs i sempre difonent i sensibilitzant en missatges de respecte i igualtat”.

“Este Consell —afig— té una implicació fora de tot dubte. Per això treballem en el dia a dia, en la lluita contra la violència sobre la dona, en totes les seues manifestacions, així com en pro de la igualtat entre hòmens i dones”.

Resposta “burlanera”

Per a acabar, Felipe del Baño recorda als seus interlocutors que el seu equip és “totalment accessible”, i que, “a més, valorem qualsevol aportació que se’ns faça arribar”.

De la possibilitat de recórrer a la Fiscalia o d’adoptar altres mesures per a impedir el concert no diu res, cosa que per a l’Escola de Pensament Feminista no deixa de ser “sorprenent”, perquè “ha de vetlar (del Baño) per acabar amb el maltractament a les dones i la discriminació” d’estes. Qualifiquen la seua resposta de “burlanera” i “irrespectuosa”.

Compromís reclama cultura valenciana

Per la seua banda, el regidor de Compromís per València Pere Fuset ha demanat que se substituïsca l’actuació del grup musical Los Meconios, que costarà 14.500 euros, per “alguna de les moltes activitats culturals que el Govern de Catalá ha censurat i eliminat de la programació de la Gran Fira de València”.

Segons ha denunciat el regidor valencianista, “mentres es destinen fons públics a grups que promouen l’odi, la censura de PP i VOX ha acabat amb concerts de música en valencià, amb la festa drag, amb les muixerangues, amb les dones humoristes i amb el cant d’estil valencià i els balls populars”.

En este sentit, la proposta de Compromís planteja substituir el concert del grup ultra per activitats com les desaparegudes Nits d’Orgull —amb el millor del panorama drag valencià—, les Nits de Folk —amb balls i cants tradicionals valencians—, la Trobada de Muixerangues, actuacions de dones monologuistes o cicles de cine a l’aire lliure, igualment eliminats de la fira amb el Govern de Catalá.

“Amb el PP i VOX ha desaparegut tota la cultura en valencià dels concerts de Vivers i de la Fira en general”

Buidatge de la Gran Fira

“Catalá diu que a València cap tothom, però la seua censura ha buidat la Gran Fira de pluralitat i de cultura valenciana. Les seues paraules són més falses que una moneda d’un euro amb la cara de Peppa Pig”, ha ironitzat Fuset. “Amb el PP i VOX ha desaparegut tota la cultura en valencià dels Concerts de Vivers i de la Fira en general. Han imposat un model excloent, reaccionari i tristament censor que deixa fora molts públics per pur sectarisme polític”.

Des de Compromís defenen que la Gran Fira de València “ha de tornar a ser un festival de pluralitat i de promoció de la cultura pròpia”. “Una València que promou la seua cultura és una València amb autoestima, molt lluny de la ciutat que censura la diversitat i programa a qui la insulta, com està fent Catalá”, han conclòs.