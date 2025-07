Roque Baños grava amb La Armónica de Buñol

En el marc de les activitats prèvies al Congrés de Música de Cine de la Mostra de València, el Palau de la Musica va acollir una roda de premsa en la qual es va presentar el nou treball del compositor Roque Baños, gravat en col·laboració amb la Societat Musical La Armónica de Buñol.

Este projecte té el seu origen el juliol de 2022, quan Baños va visitar la localitat com a convidat per a dirigir l’estrena de la seua obra Paso al Litro, que pren el nom del sobrenom amb el qual es coneix l’agrupació musical. Esta peça, que era un encàrrec per al compositor, va permetre estrényer vincles artístics que van derivar en l’acoblament d’un disc que arreplegara tant la seua música simfònica com el seu repertori cinematogràfic més representatiu, interpretat pels músics valencians.

Roda de premsa en el Palau de la Música / Levante EMV

“Va ser l’oportunitat perfecta perquè el compositor ens coneguera i, sobretot, nosaltres conéixer-lo més enllà de l’artista, com a persona”, explica Rosario Pardo, presidenta de la Societat Musical La Armónica de Buñol, que va destacar la importància de la col·laboració en el projecte: “Els músics, que són una banda amateur de poble, està formada per xavals juntament amb músics experimentats i professionals, és una agrupació singular per eixa mescla”.

Sara Mansanet, subdirectora de Cinematografia i Audiovisuals, afirma que “és fonamental que tinguem una connexió entre la cinematografia i la composició musical per a l’audiovisual”. Al fil d’això, va avançar que les dates del congrés seran el 30 i 31 d’octubre en la mateixa seu, amb la intenció de reforçar la vinculació entre cine i música.

Treball discogràfic

Abans d’explicar la seua relació amb el projecte, Roque Baños va compartir els seus inicis com a músic: “Jo vaig nàixer en una banda de Jumilla, i he respirat i m’he nodrit del que la banda té al cor. Eixe sentiment és per sempre, és el que t’acompanya tota la teua vida, encara que et donen tres Goya o et nominen 15 vegades, com m’ha succeït”. Seguidament, va procedir a detallar el que el va motivar a col·laborar amb l’agrupació musical El Litro: “El que suplix qualsevol carència en una banda amateur és l’entusiasme; això fa que la qualitat es multiplique. El que m’he trobat en este grup és una dosi d’entusiasme que excedix la lògica, perquè, hui dia, hi ha tantes distraccions per als xics jóvens, que el fet d’haver-se de tancar durant un cap de setmana en el mateix lloc, inclòs el divendres, exclusivament per a tocar repetidament passatges i obres, amb cansament i molt d’esforç, és digne d’admirar”.

Roque Baños / Levante EMV

A més, el compositor mateix va deixar obertes les expectatives després de revelar el que es podrà escoltar en el disc: “A part de l’obra original escrita per a la banda i l’encàrrec de Paso al Litro, hem fet una selecció de bandes sonores que tingueren dos components essencials, un és que fora adaptable a format banda, perquè hi ha moltes bandes sonores en les quals això és impossible, i, alhora, que pogueren ser conegudes o populars”. Per esta raó va suggerir que es van decantar per Torrente, Alatriste i 8 apellidos catalanes, entre altres bandes sonores internacionals.

No es tracta únicament d’un disc, este projecte representa una trobada entre generacions i un abraç entre el cine i la tradició musical, així ho va definir el director musical Saül Gómez: “No ens cenyim únicament al cicle de concerts anuals, sinó que busquem reptes que ens traguen de la rutina”, en referència al projecte més il·lusionant que han tingut, en paraules del director.

El mateix Roque Baños, visiblement emocionat, va recordar el seu pare com el primer oient de Paso al Litro, i va confessar que “si haguera estat hui ací assegut, estaria sent un dels dies més feliços de la seua vida”. Perquè esta obra no és només una celebració del cine o la música, és també una carta d’amor a les arrels, a les bandes i a eixos “miracles” que ocorren quan més de cent músics sonen com un sol, com va qualificar Rosario Pardo eixa connexió estel·lar que es crea en l’equip, des de qui imprimix les partitures, el que disposa els faristols i el que arreplega les cadires, fins als artistes de totes les edats que pugen a l’escenari.