El sector citrícola alerta de la falta de mà d’obra per a la campanya citrícola 2025/2026

El sector citrícola valencià arrossega des de fa anys dificultats estructurals en la cobertura de llocs de treball. L’alta estacionalitat concentra la necessitat de personal en pocs mesos, la qual cosa provoca dificultats en la captació i retenció de talent. A això se suma l’escassetat de professionals amb experiència en encaixament i l’alta rotació, factors que comprometen l’eficiència operativa en moments clau de la campanya. Per això, a dos mesos que comence la temporada 2025/2026 amb la recol·lecció de les varietats més precoces, els emmagatzemes alerten dels problemes de mà d’obra i recorren a les consultores de servicis professionals i empreses de treball temporal.

La Comunitat Valenciana es consolida, un any més, com el motor citrícola d’Espanya i d’Europa. Amb una producció de 2,8 milions de tones de taronges en la temporada 2023/24, l’autonomia lidera la classificació nacional i europea en este sector estratègic. Prop del 60 % dels cítrics valencians es destinen a l’exportació, la qual cosa reforça el seu paper clau en el proveïment de fruites fresques en els mercats internacionals.

Per a fer possible esta producció i garantir-ne la distribució, és necessària una elevada quantitat de professionals. Per este motiu, Randstad ha activat una campanya de contractació amb més de 1.000 vacants dirigides a cobrir llocs vinculats a la recol·lecció, manipulació i logística de cítrics.

Perfils sol·licitats

Les oportunitats d’ocupació es concentren principalment en les comarques de la Safor, l’Horta, la Ribera Baixa i la Ribera Alta, a on se situen alguns dels principals centres de producció i envasament de cítrics del país, i constituïxen l’epicentre de l’activitat entre els mesos de setembre i febrer, període de màxima demanda.

El perfil més buscat és el d’encaixador de cítrics, encarregat de seleccionar, classificar i empaquetar la fruita segons la seua qualitat, grandària i destinació comercial. També es necessiten carretoners, mossos de magatzem i persones sense experiència prèvia que vulguen formar-se i començar una trajectòria en el sector agroalimentari. Moltes empreses oferixen formació bàsica per a facilitar l’adaptació als ritmes i estàndards del procés productiu. Segons Randstad, entre les competències més valorades en esta campanya destaquen “l’agilitat manual, el coneixement bàsic de normes d’higiene alimentària, la capacitat de treball en entorns dinàmics i un alt grau de compromís i puntualitat”.

Salaris en el sector

Segons preveu el conveni col·lectiu firmat l’any passat, el salari base per al conveni de magatzems de cítrics en 2025, per a les categories base, es fixa en 18.922,55 euros bruts anuals. Este sou pot ser negociat amb plusos addicionals per funcions específiques com ara nocturnitat o treball en festius. El conveni classifica els treballadors en cinc nivells professionals, amb salaris superiors en les categories més altes. El conveni de cítrics 2025, aplicable a la Comunitat Valenciana, va fixar increments salarials del 5,25 % per al salari base i salari hora professional de cada categoria, amb efecte des de l’1 de desembre de 2024.

Menys cobren els collidors, amb un elevat percentatge de contractes eventuals, fins i tot a temps parcial. En 2025, els recol·lectors de cítrics a València van cobrar entre 8 i 12 cèntims per quilo de fruita recol·lectada. També podrien rebre un salari per dia, que pot variar entre 57 euros per dia o un salari per hora de 8,69 euros. Els preus poden dependre de la zona, la varietat de cítric i l’acord específic entre el treballador i l’ocupador.