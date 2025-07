Sumacàrcer busca atraure turistes tot l’any amb un pàrquing d’autocaravanes

L’Ajuntament de Sumacàrcer té en cartera un projecte per a habilitar un aparcament per a autocaravanes en l’antic camp de futbol, que, des de 2024, funciona com a aparcament dissuasiu per als cotxes dels banyistes que acudixen a l’Illa de l’Esgoletja. L’alcalde, David Pons, explica que l’espai disponible permetrà compatibilitzar els dos usos.

L’objectiu d’esta iniciativa és, en paraules de Pons, “desestacionalitzar el turisme”, que ara es concentra en els mesos d’estiu, amb problemes de massificació, tant a Sumacàrcer com en la veïna Antella, ja que el riu i les seues platges fluvials es convertixen en un atractiu, com ha succeït en els dos primers caps de setmana de juliol.

“Les autocaravanes són un tipus de turisme que pot vindre en qualsevol època de l’any. A l’hivern no fa falta un pàrquing per a vehicles de banyistes, però sí que podem tindre ocupat el de caravanes. Es tracta de donar opció al fet que la gent puga vindre fora del període estival”, concreta. A més, “el perfil del turista d’autocaravana és respectuós amb el medi ambient, diferent del que tenim a l’estiu”, afig l’alcalde.

Este projecte (definit per Pons com “un pla a llarg termini, en la mesura de les possibilitats”) s’emmarca dins del Pla estratègic de turisme sostenible de Sumacàrcer, un document elaborat per l’Ajuntament que detecta la falta d’una àrea específica per a autocaravanes i càmpers. Segons este pla, és necessari un espai habilitat per a pernoctar que compte amb servicis bàsics com ara dutxes, preses de corrent i punts de buidatge d’aigües grises o negres.

El lema d’este pla de turisme és “Mes enllà d’un riu”, ja que també planteja la promoció d’altres atractius del poble com el seu patrimoni arquitectònic o les seues festes, entre altres iniciatives.

Limitacions a l’aparcament

La proposta per a les autocaravanes se sumaria a la prohibició per a turistes d’aparcar en alguns carrers del nucli urbà per a evitar la massificació entre l’1 de juliol i el 31 d’agost, és a dir, en temporada alta, una mesura que l’Ajuntament té previst estrenar este estiu després de l’entrada en vigor de l’oportuna ordenança municipal, ja aprovada provisionalment.

Així mateix, com ja va informar Levante-EMV, de cara a l’estiu de 2026, l’Ajuntament preveu habilitar un nou aparcament en la zona baixa del municipi, en terrenys municipals situats al costat del passeig del riu. Este nou aparcament permetrà ampliar les restriccions d’estacionament per a visitants a tot el nucli urbà.