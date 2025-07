Torna el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València

Com cada any durant els últims 137 anys, el Certamen Internacional de Bandes de Música Ciutat de València (CIBM) torna a inundar la nostra ciutat amb vents frescos de música amb la concentració de les millors agrupacions bandístiques del panorama internacional. El nostre certamen s’ha convertit, des de fa molts anys, en un esdeveniment cultural de primera magnitud.

Durant una setmana, València es proclama, als quatre punts cardinals, com la capital mundial de la música de vent, perquè el CIBM està reconegut com el millor certamen de bandes del món. El lideratge i prestigi de la nostra ciutat en este terreny és indiscutible i totes les mirades del sector bandístic se centren en la capital del Túria en estos dies. Som, amb diferència, els millors.

I tot això gràcies a les polítiques musicals que l’Ajuntament de València ha impulsat en els últims dos anys, concretament pel rellançament estratègic d’este esdeveniment musical que va posar arrels a finals del segle XIX i s’ha convertit ja en una autèntica història d’èxit musicocultural.

Totes les ciutats rellevants intenten posicionar la seua estratègia urbana potenciant les seues fortaleses i forjant la seua identitat sobre aquelles qüestions que les fan úniques i singulars. I, en el cas de València, este posicionament s’ha articulat des del Certamen Internacional de Bandes de Música, entre altres realitats socioculturals.

El CIBM atresora tradició, qualitat i prestigi internacional. Però, sobretot, és un projecte transversal que ha demostrat ser una colossal ferramenta transformadora de l’ecosistema musical de la Comunitat Valenciana, una de les aportacions de la capital al conjunt del territori valencià que més impacte ha tingut. La llegendària qualitat i quantitat dels músics valencians adquirida durant tot el segle XX no s’entén sense l’estímul que el Certamen ha produït. I més enllà de la ciutat mateixa, la història recent de poblacions com Llíria, Buñol o Cullera es troben íntimament vinculades a la participació en el nostre certamen, que ha actuat com a aglutinador i cohesionador social. La gent d’estes localitats sap del que parlem.

En absència d’una administració autonòmica durant la major part del segle XX, quan encara no existia la Generalitat, l’Ajuntament de València va assumir el repte de construir un projecte cultural d’envergadura regional que afavorira les societats musicals de les tres províncies valencianes, un gest de generositat i altura de mires dels responsables del consistori, que han tingut uns resultats excepcionals en el terreny social, cultural i econòmic. Costa trobar un projecte amb una capil·laritat territorial i un impacte social similar. Tal vegada una cosa similar podria ser la festa de les Falles, però fins i tot la presència de les Falles està més circumscrita a la província de València que el fenomen del CIBM, que té una repercussió autonòmica. Per això, la gratitud dels músics valencians i del conjunt de les societats musicals del conjunt de la Comunitat Valenciana amb l’Ajuntament de València és molt gran.

Músics en la plaça de la Reina / Eduardo Ripoll

L’alcaldessa, María José Catalá, ho té molt clar: ha impulsat una estratègia global denominada València Music City que donarà cobertura a tots els elements musicals de la ciutat, i, en esta estratègia, el Certamen ocupa una posició prioritària per tot el que suposa d’excel·lència i història de la ciutat. El seu impuls polític només iniciar el seu mandat ha suposat un estímul sense precedents, plasmat en un augment del pressupost i un esforç de gestió que ha donat resultats immediats. La participació està creixent i les grans agrupacions han tornat per a competir i mostrar els seus assoliments. El Certamen torna als seus millors temps. I no és fàcil aconseguir-ho amb la quantiosa i diversificada oferta musical i cultural que hi ha actualment.

“Cultúria”

A més, esta estratègia s’integra també en una visió cultural de més projecció que la nostra alcaldessa ha denominat com “Cultúria”, perquè no hem d’oblidar que el Certamen es desenrotlla en l’emblemàtic Palau de la Música, que és una de les infraestructures culturals que jalonen el nostre parc lineal de l’antic llit del Túria.

El Certamen de Bandes és una mostra que la Cultura en majúscules ocupa un lloc central entre les polítiques de ciutat

En definitiva, el Certament Internacional de Bandes de Música Ciutat de València és una mostra que la Cultura en majúscules ocupa un lloc central entre les polítiques de ciutat, i s’erigix en un focus de desenrotllament urbà, de dinamitzador econòmic i de proposta turística d’elevat valor que contribuïx al fet de fer de la música un element d’identitat fonamental de la ciutat.

Per a tot això, el nostre ja més que centenari Certamen de Bandes ha de continuar consolidant-se com una proposta de valor i una història d’èxit: esta història que estem contant hui dia i que continuaran contant els valencians del futur pels segles dels segles.