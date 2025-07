Xàtiva multa set propietaris després de cinc anys d’inacció en una casa en perill del barri antic

L’Ajuntament de Xàtiva ha sancionat amb quasi 4.000 euros els set propietaris d’un immoble situat en el carrer Pare Urios pels reiterats incompliments de les ordes d’execució dictades des de 2020 per a la reparació d’una sèrie de deficiències detectades en les dos cares exteriors de la vivenda, que poden generar situacions d’inseguretat en la via pública.

El procediment es va iniciar en 2020 a conseqüència d’un informe de la Policia Local que va advertir del perill de despreniment del marc de fusta de la porta del balcó de la primera planta, que estava solt. Una posterior inspecció tècnica va detectar patologies generals tant en els revestiments, principalment en la planta baixa, com en els acabats superficials del tancament en la façana que recau al carrer Vallés. A més, els tècnics van observar que les motlures inferiors de les safates dels balcons de la primera i la segona planta es trobaven en un estat deficient, amb peces ceràmiques trencades.

D’altra banda, una de les persones llogades de l’edifici va informar que la vivenda presenta un enfonsament important i va posar el focus en les condicions insalubres d’esta. “La situació denota una precarietat evident de l’estructura de l’immoble, amb les conseqüències negatives que pot suposar”, indica la resolució municipal.

El novembre de 2020, el consistori va ordenar als set titulars de l’edifici l’execució amb urgència d’actuacions per a pal·liar la situació de deterioració general de la façana, com el sanejament dels revestiments obsolets dels paraments o la consolidació de les peces ceràmiques que conformen les motlures inferiors de les safates dels balcons. També es va instar a adoptar mesures en l’interior per a garantir l’estabilitat estructural de l’edificació i les condicions de seguretat i salubritat, per a evitar accidents. La valoració aproximada de les obres és de 39.964,48 euros.

Sense informe d’avaluació

D’altra banda, l’Ajuntament va recordar a la propietat la necessitat i l’obligatorietat de comptar amb l’informe d’avaluació d’edificis (IAE) emés pel tècnic competent perquè supervise l’estat de l’immoble.

Alguns dels propietaris van manifestar que no volien fer-se càrrec de la seua part proporcional corresponent al manteniment de l’edifici. Davant de l’incompliment dels requeriments, s’ha decidit imposar la primera de les deu multes coercitives previstes en la normativa, que els diferents titulars es repartixen en funció del seu percentatge de propietat cadastral, abans de procedir a l’execució subsidiària dels treballs.