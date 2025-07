1,3 milions de clavellons preparats per a la Batalla de Flors

Van sobreviure a l’última tempesta i l’onada de calor ha acabat de deixar-les preparades per a la seua recol·lecció. La Batalla de Flors tornarà a comptar amb munició suficient per a, en vint minuts bojos, convertir el passeig de l’Albereda en un mantell de colors i bogeria. Amb tot, el canvi climàtic obligarà a mirar al cel constantment amb el pas dels anys. Si la dana d’octubre haguera caigut en el nord i no en el sud i en un altre moment de l’any, possiblement s’haurien hagut de buscar solucions d’emergència a l’altre costat de l’Atlàntic. El normal és que passe el que ha passat: que el cicle es completa i s’arriba bé, però les coses que depenen dels cels, amb les alteracions que es manifesten cada vegada més, posa qualsevol cultiu en risc. El responsable mateix de plantar i arreplegar el clavelló, Miguel Galán, reconeixia que fins que no va passar l’última alerta de pluges de fa huit dies no va respirar tranquil. El cas és que tot ha arribat a bon port i el procés de sembrar, regar i arreplegar, que es desenrotlla des de març a juliol, s’ha completat.

I això que s’intenta repartir el risc: fins a cinc camps diferents s’ha plantat la flor, per a disposar d’alternatives per si la meteorologia adversa és en un determinat lloc o un altre.

Ballester, amb l’horticultor Miguel Galán / Ajuntament de València

Este dilluns s’ha produït la visita del regidor Santiago Ballester als camps acompanyat de l’horticultor. Moment per a confirmar que, efectivament, “la gent podrà gaudir. Hi haurà material suficient per a llançar a les preseleccionades, a les falleres majors i les seues corts d’honor, a Alacant i Castelló, i a aquells col·lectius que tenen la sort de participar en les carrosses, els quals també aniran municionats per a retornar l’assetjament floral”.

A partir de divendres es durà a terme la recollida de la flor amb una brigada de seixanta persones que anirà tallant manualment les boles de flor. La xifra? No es compta una a una precisament, però la xifra facilitada és d’1,3 milions de flors.

Este dilluns es durà a terme també el sorteig de les llotges mitjançant la loteria entre els inscrits fins a la jornada de diumenge. “Tenim 365 llotges per a més d’onze mil persones inscrites”, ha assegurat el regidor, que també ha avançat que la llotja presidencial, que l’any passat es va reformar per a recrear l’antic pavelló de la Fira de Juliol, “s’ha ampliat amb els laterals per a completar així l’al·legoria a un dels elements emblemàtics de la Fira al llarg de la seua història”.