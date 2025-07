Chiva exigix agilitzar les obres del barranc per a previndre nous danys

L’Ajuntament de Chiva ha insistit en la importància d’agilitzar les obres necessàries en el barranc que creua el municipi i que es va desbordar el mes d’octubre passat a causa de les danes i que va provocar danys greus en la localitat.

Les actuacions, que són responsabilitat de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX), tenen com a objectiu reparar i reconstruir, però també previndre i incorporar més elements de seguretat per al futur.

El regidor d’Obres, Javier Tarín, explica que, en estos moments, s’està treballant en la llosa de protecció del pont, ja que es va quedar descalçat, tancant la formigonada del pont per a donar més protecció i seguretat davant de nous episodis de pluges. Tarín comenta que “la làmina d’aigua s’ha allargat perquè no es quede estancada i no erosione encara més. Ara estem a l’espera de l’encep i que realitzen el pilotatge del carrer Ramón y Cajal per a sostindre amb fonamentació el mur”.

Mur de contenció

Davant d’estos treballs, l’alcalde de Chiva, Ernesto Navarro, ha valorat: “Les obres que estan en marxa van bé i a bon ritme; les que em preocupen són les de la zona posterior de les finques de Ramón y Cajal que no han començat encara. Des de fa temps li ho estem transmetent a totes les administracions i a la CHX especialment. El temps passa i es torna a acostar el període de pluges, i el barranc continua descarnat. Necessitem que s’agilitzen les obres per a previndre els efectes davant de la possibilitat que es repetisquen nous episodis de pluja amb força”.

L’alcalde ha insistit en la importància que s’accelere la construcció del mur de contenció en la zona alta, que és clau per a contindre la força de l’aigua que transcorre cap a Ramón y Cajal i que també està pendent de la construcció del mur escullera.

Tant el regidor d’Obres com l’alcalde s’han reunit en diverses ocasions amb els responsables i tècnics de la Confederació, als quals agraïxen tot el treball que s’està portant a cap, però als quals també traslladen la preocupació i la necessària celeritat en les obres.