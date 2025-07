El Govern reivindica el seu “lideratge” en la reconstrucció enfront del Consell: 1.400 actuacions i el 90 % dels diners

El Govern d’Espanya ha tret l’artilleria de les dades per a reivindicar el seu “lideratge” en la reconstrucció després de la dana. Mobilització de 16.000 milions a partir de tres reials decrets, 1.400 actuacions en marxa, 7.500 milions ja abonats o el fet que el 90 % de tot el que s’ha gastat en la recuperació de la província de València ha sigut finançat per l’Estat han sigut algunes de les xifres desgranades per la delegada de l’executiu central, Pilar Bernabé, en eixa batalla entre administracions en tot allò relacionat amb les reparacions després de l’emergència.

Bernabé ha comparegut al costat del comissionat per a la reconstrucció, José María Ángel, després de reunir-se amb sindicats i patronal, amb la dita de “dato mata a relato” com a bandera, en una mà, i la successió d’inversions, programes i transferències per part de l’executiu central, en l’altra. “Les xifres són clares i contundents, no entenen de relat”, ha assenyalat la dirigent socialista dins de la guerra de dades i actuacions entre el Govern d’Espanya i la Generalitat en tot el que té relació la dana.

Així, enfront dels retrets d’“abandó” de l’executiu central encoratjats pel Consell, la delegada del Govern ha exhibit l’esforç financer de l’Administració central, amb més de 1.400 actuacions en marxa perquè la recuperació de la província de València “siga una realitat”. “La reconstrucció té nom i cognoms i és el Govern d’Espanya; és la que més ha mobilitzat per a la recuperació de la província, no només per a deixar-la en les mateixes condicions, sinó per a millorar les seues capacitats”, ha indicat.

En este sentit, ha assegurat que el 90 % dels diners que s’han mobilitzat per a les tasques sobre la dana han sigut fons estatals, bé a partir d’actuacions dels diferents ministeris, de les ajudes del Consorci de Compensació d’Assegurances, o bé a través de transferències a altres administracions. Ací és a on ha citat els 3.000 milions del “FLA dana”, un crèdit extraordinari habilitat a finals d’any per part del Govern central a la Generalitat i que les dos es comptabilitzen com a propi.

“Que expliquen de qui són els diners amb els quals estan pagant”, ha indicat a este respecte Bernabé. Este ingrés extra ha sigut clau perquè el Consell dispose de la liquiditat suficient per a poder dur a terme totes les seues actuacions dana, tal com queda arreplegat en el seu pressupost. No obstant això, estos diners s’incorporen als comptes de la Generalitat i, per tant, serà la Generalitat la que haurà de retornar-los, engrossint el seu ja voluminós deute.

Obres en els barrancs

La delegada del Govern ha repassat l’activitat dels diferents departaments en la dana. D’estos, ha destacat els contractes d’emergència impulsats pel Ministeri de Transició Ecològica i, especialment, aquells vinculats amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer en els llits de la conca afectada, amb 570 actuacions. Així, ha indicat que són 220 milions d’euros en marxa que s’espera que s’acaben al llarg d’este 2025.

Així mateix, ha assenyalat que el Ministeri d’Agricultura ha destinat més de 500 milions a la reparació de 950 quilòmetres de camins i parcel·les o en ajudes directes per als agricultors; 380 milions per part del Ministeri de Transports en infraestructures com ara línies ferroviàries, carreteres o ponts; el Ministeri de Política Territorial ja ha transferit part dels 1.720 milions per a la reconstrucció d’instal·lacions municipals o la Sareb ha cedit 207 vivendes a persones afectades per la dana.

També ha remarcat el pagament de 3.300 milions per part del Consorci de Compensació d’Assegurances. Esta entitat ja ha saldat el 82 % de totes les sol·licituds, prop ja del ple en les relatives a vivendes (96 %, 78.579 de les 81.000 rebudes) i vehicles (98 %), però amb bastant marge encara en les reclamacions vinculades a la indústria. En estes, els pagaments no arriben al 70 % i és a on la mateixa Bernabé ha admés que s’ha de millorar i centrar els esforços.