L’Ajuntament de Llíria prepara el municipi davant de futures danes

El regidor de Mobilitat Sostenible i Camins, Paco García, ha manifestat que l’Ajuntament de Llíria, “com fa els últims anys, s’està preparant novament amb diverses mesures de prevenció enfront del canvi climàtic que assota la costa mediterrània i puntualment el municipi edetà”. En este sentit, la brigada de camins ha fet els treballs de neteja, desbrossament i condicionament del dipòsit d’aigua pluvial situat en la partida de Xércol, en l’eixida direcció a Casinos, a on van a parar les aigües de desbordament de la séquia Major en cas de fortes pluges en la zona de Sant Vicent.

García ha assenyalat que este sistema d’evacuació “es va dissenyar en els anys noranta, quan van començar a produir-se episodis de fortes pluges amb la denominada gota freda, els quals van afectar greument el municipi i van arribar a inundar per complet la zona del Prat i Sant Vicent; per la qual cosa es va optar per construir una xarxa d’evacuació i un dipòsit d’aigua pluvial que donara cobertura a forts episodis de pluja, per a poder abocar amb facilitat l’aigua sobrant a la Rambla Primera”.

Impedir obstruccions

El regidor ha assenyalat que els operaris de la brigada de camins “han actuat tant amb maquinària com manualment dins del canal desaiguador per a poder llevar les males herbes, que, any rere any, s’acumulen i creixen en el llit i en el dipòsit d’aigua pluvial”. “L’objectiu és garantir que l’aigua no es puga retindre i impedir eventuals obstruccions en el sistema d’evacuació de les aigües pluvials que aboquen a través del dipòsit d’aigua pluvial a la Rambla”, ha afegit.

Esta classe d’actuacions, afirma García, “són imprescindibles en instal·lacions d’esta classe. Per això, dins del pla de treball de la brigada de camins s’ha establit una operativa tots els anys en estes dates per a poder estar preparats per a qualsevol eventualitat meteorològica que comporte un augment del cabal d’aigua en la séquia Major”.

Amb estes mesures de prevenció, el municipi es prepara per a una eventual dana estival i per a les que puguen arribar a la tardor.