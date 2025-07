Nou dotacions de bombers per a fer front a l’incendi forestal entre Ibi i Alcoi este dilluns

L’incendi forestal desenrotllat en els termes municipals d’Alcoi i Ibi des de divendres i que suma 185 hectàrees afectades comptarà, este dilluns, amb nou dotacions i un comandament dels bombers de la Diputació d’Alacant. Així ho ha comunicat el Servici d’Emergències de la Generalitat a primera hora d’este dilluns, un dia després de donar per controlat l’incendi.

L’incendi forestal es va declarar divendres en el paratge de Sant Pasqual, en el terme municipal d’Ibi, i es va propagar amb rapidesa cap al Parc Natural de la Font Roja, en el terme d’Alcoi. Les flames es van controlar diumenge a les 18 hores, segons van confirmar des del Consorci Provincial de Bombers d’Alacant, després que Alberto Martín, director general de Coordinació dels SPEIS (Servicis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament) de la Conselleria d’Emergències i Interior pronosticara esta possibilitat hores abans.

Per la seua banda, el Consorci Provincial de Bombers d’Alacant ha donat per controlat l’incendi a les 6.30 del matí d’este dilluns, segons han informat a través de les seues xarxes socials, i ha agraït “el treball ben fet per totes les agències d’emergència”.

Cal recordar que l’incendi va obligar, divendres, a desallotjar 25 persones de vivendes pròximes a l’incendi, que encara no han pogut tornar, encara que la tornada està prevista en les pròximes hores. Diumenge, els treballs es van concentrar en la contenció del flanc dret de l’incendi, a causa de l’amenaça que representava el vent de ponent, capaç d’avivar les flames en el vessant sud de la Font Roja.

INFORMACIÓN

L’incendi, segons va confirmar la delegada del Govern a la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, es va originar en una residència de la comunitat religiosa Cenáculo, situada en el paratge de Sant Pasqual, a Ibi. La primera hipòtesi apunta a un possible descuit com a causa del foc.

Risc

A l’espera que este incendi forestal siga totalment extingit, Emergències ha alertat del “nivell de preemergència per risc d’incendis forestals”, que este dilluns és “extrem” en tota la Comunitat Valenciana. Esta situació prohibix encendre qualsevol tipus de foc en zona forestal, “incloses barbacoes, fogueres o cremes agrícoles”, segons ha informat l’Ajuntament d’Ibi.