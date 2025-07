El TSJCV avala que la comunicació interna de la Universitat de València es faça només en valencià

Dirigir-se al personal de la Universitat de València exclusivament en valencià és legal. Així ho ha dictat el Tribunal Superior de Justícia per al cas de la Universitat de València. La legalitat de l’acord del Consell de Govern de la UV, aprovat el juny de 2023, ha quedat avalada pel Tribunal, que estima que l’ús general intern com a llengua vehicular del valencià “estava ja acordat i, de fet, s’estava aplicant al personal propi” de la Universitat.

És una decisió de la Secció Segona de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre l’acord que va establir que totes les comunicacions i documentacions internes dirigides al personal intern de la Universitat es redacten exclusivament en valencià. La sentència, que inclou el vot particular discrepant d’un dels magistrats del Tribunal que ha examinat este recurs, no és ferma, i, en contra, es pot recórrer en cassació davant de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Suprem.

Davant del deure de conéixer la llengua pròpia

L’assumpte ve de lluny. El Consell de Govern de la UV va modificar, mitjançant un acord de data 8 de juny de 2023, l’article 10 del seu Reglament d’usos lingüístics, per a afegir que totes les comunicacions i documentacions que es dirigiren al seu personal es redactarien en valencià, “atés el deure estatutari de conéixer la llengua pròpia de la universitat” i “sense perjuí dels drets lingüístics reconeguts en la legislació vigent”.

Van ser alguns treballadors de la institució els que van recórrer, en reposició, contra eixa decisió, però la rectora de la Universitat de València, Mavi Mestre, la va confirmar en una resolució el 6 d’octubre del mateix any. De manera que estos empleats van acudir després a la via judicial. El primer pas el va donar el Jutjat Contenciós Administratiu número 5 de València, que va estimar el seu recurs perquè considerava que la redacció del precepte resultava “ambigua” i podia emparar igualment que eixes comunicacions es feren també en castellà.

“No restringix els drets”

Ara, els magistrats han estimat el recurs d’apel·lació interposat per la Universitat de València contra la sentència prèvia dictada pel jutjat que havia declarat nul·la eixa decisió. En concret, la Secció Segona del TSJCV ha deixat ara sense efecte eixa sentència al dictaminar que la modificació de l’article en qüestió “no és una cosa que restringisca els drets dels afectats respecte a la seua situació anterior, sinó que merament posa en relleu les circumstàncies d’esta”.

El Tribunal no veu extrapolable a este cas la sentència del Tribunal Constitucional amb la qual justificava la seua decisió el tribunal en primera instància, perquè la sentència citada afectava representants municipals i no “funcionaris sotmesos a una relació jeràrquica estatuària”. A més, la Sala Contenciosa Administrativa entén que l’ús general intern com a llengua vehicular del valencià “estava ja acordat i, de fet, s’estava aplicant al personal propi” de la Universitat.

La UV té potestat

Els magistrats argumenten que la modificació reglamentària contra la qual es recorre “no pot presentar obstacle de legalitat”, ja que l’Administració té potestat “en relació amb el personal al seu servici, la cooficialitat lingüística prevista en la normativa i els estatuts de la mateixa universitat (...), i la salvaguarda dels drets lingüístics que de manera general ja consten en aquella, i ara, a més, expressament, en l’acord impugnat”. Citen també jurisprudència del Tribunal Suprem i afigen que la possible vulneració d’eixos drets en casos “individualitzables” pot ser “objecte d’impugnació pròpia”, però matisen que la jurisdicció no pot “modificar la redacció originària del precepte per a evitar que es produïsquen”.