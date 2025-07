El 112 va deixar sense atendre més de 8.000 telefonades el dia de la dana

El 112 de la Generalitat va rebre, el passat 29 d’octubre, quasi 20.000 telefonades, de les quals, però, segons admet la mateixa Generalitat, en va deixar sense atendre més de 8.000, quatre de cada deu, la majoria durant les hores crítiques. Així ho assenyala la Conselleria d’Emergències en l’informe remés al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Catarroja que investiga les 227 morts i lesions que van provocar les barrancades i riuades d’aquella fatídica jornada.

Al·luvió de telefonades, avisos des de zones inundades, peticions d’auxili, col·lapse de línies, moments de pànic… El telèfon que atén les emergències de la Comunitat Valenciana s’ha convertit en una de les radiografies més clarificadores de l’avanç de la catàstrofe del 29 d’octubre des del mateix moment en què s’estaven succeint els fets. Per això mateix, la jutgessa que porta la causa ha posat el focus de la seua investigació en quina informació es va rebre en esta sala del Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana, annexa a on es reunia el Cecopi a partir de les 17 hores.

De la primera sol·licitud de Nuria Ruiz Tobarra va eixir l’informe firmat pel subdirector d’Emergències, Jorge Suárez, en el qual es desgranava el nombre de telefonades rebudes aquell dia. En van ser, en total, 19.821, que van acabar substanciant-se en la gestió de 4.770 incidents. No obstant això, en aquella informació no es precisava quantes d’estes telefonades es van poder atendre i quantes es van deixar sense cap mena de resposta, una de les queixes que van traslladar molts dels afectats i sobre la qual la jutgessa va reclamar a la Generalitat un aclariment.

Hores crítiques

Este ha arribat este dilluns en un nou document elaborat per la Conselleria d’Emergències a sol·licitud del jutjat. En este, el departament autonòmic, responsable de la gestió del 112, admet que eixe 29 d’octubre es van rebre 19.821 telefonades, que 9.605 d’estes es van atendre a la primera i que 1.926 no es van poder atendre “inicialment”, però sí en un intent posterior. Pitjor sort van tindre altres 8.290 telefonades. És el nombre d’avisos que van arribar al 112 i als quals no es va poder respondre.

Cotxes arrossegats per l’aigua del barranc de Poio desbordat en el Parc Villa Amparo de Paiporta, el 29-O / Miguel Ángel Montesinos

D’estos, la mateixa Generalitat especifica que 5.832 d’estes telefonades no es van atendre després d’estar més de 10 segons comunicant, mentres que les 2.458 restants van estar menys de 10 segons. Emergències ressenya este marge temporal perquè és el valor de referència que està fixat en la carta de servicis d’esta institució com a temps d’atenció. “El volum de telefonades no es podia atendre”, va declarar un tècnic d’este departament citat com a testimoni en la causa.

Estes més de 8.000 telefonades no ateses significa que el 112 va deixar sense respondre una de cada quatre sol·licituds que arribaven fins al centre de l’Eliana. Este percentatge és major si s’analitza el pic d’avisos entrants a les 17 hores. En els següents 60 minuts, el telèfon d’Emergències va rebre 2.438 telefonades, però, d’estes, només se’n van poder atendre 951, la qual cosa deixa una xifra de 1.487 telefonades sense resposta, és a dir, el 60 %, un percentatge similar al que es viuria a les 18 hores, quan, de les 1.439 telefonades entrants, 817 es van deixar sense atenció. Són els moments clau de la dana, quan el Cecopi estudiava mesures i els barrancs es desbordaven.

D’estes telefonades sense atenció es coneix el nombre total, però no una de les especificacions que va reclamar la jutgessa: des d’on es va telefonar. “En el sistema 112 Comunitat Valenciana únicament es registra informació associada a la localització de la telefonada en les que són ateses, no hi ha informació geogràfica associada de les telefonades entrants no ateses”, assenyala l’informe d’Emergències, que afig que tampoc hi ha informació sobre el contingut d’estes telefonades no ateses.

Salts territorials

Així mateix, el departament que hui encapçala Juan Carlos Valderrama tracta d’explicar un altre dels fets dels quals molts usuaris van advertir eixe dia i és que les seues telefonades acabaven saltant a altres servicis del 112 de l’Estat espanyol. “És una cosa totalment aliena a 112 Comunitat Valenciana, ja que ho fan directament els sistemes de gestió de telefonades de les diferents companyies operadores de telefonia (Telefónica, Vodafone, Orange…), explica l’informe.

Això, agrega, ocorre “quan no poden ‘entregar’ una telefonada a 112 Comunitat Valenciana perquè tots els seus canals d’entrada en un moment determinat estan ocupats”. “Cada operadora de telefonia gestiona les telefonades que no pot entregar de diferent manera”, insistix, remarcant que una telefonada entregada al 112 valencià “no es redirigix mai automàticament al 112 d’una altra comunitat autònoma”. Siga com siga, eixes telefonades que van saltar fronteres se sumarien a les més de 8.000 que el 112 autonòmic no va arribar a atendre i que mostren la cruesa d’una jornada tràgica.