Adif seguix avant amb la seua alternativa al pas a nivell d’Alfafar-Sedaví

Adif seguix avant amb la seua eliminació del pas a nivell d’Alfafar-Sedaví mitjançant l’alternativa d’un pas subterrani ciclopedestre i el desviament de trànsit pel conegut pont de Sociópolis. L’entitat, tal com ha avançat la Ser, ha confirmat que ha sotmés a informació pública el projecte, amb la publicació de l’anunci oficial de béns i servicis que es voran afectats, tràmit previ a la licitació de les obres, que tot sembla indicar que serà enguany, encara que els detalls del projecte els publicarà Adif en un comunicat que enviarà al llarg del dia, acompanyat de gràfics amb l’alternativa.

Serà eixe moment quan els alcaldes de les localitats afectades, sobretot Juan Ramón Adsuara, d’Alfafar, i José F. Cabanes, comproven si han sigut ateses les seues peticions, o si Adif ha seguit avant amb la passarel·la ciclopedestre que els va presentar fa un any a Madrid i que va ser rebutjada pels dos, per considerar que el desviament de trànsit pel terme municipal de Sedaví no era suportable. Això va provocar que els dos municipis s’uniren en l’elaboració d’un estudi de trànsit propi elaborat per la UPV, i que fora remés a Adif i al Ministeri de Transports.

Pas a nivell inundat després de la dana / L-EMV

Zona inundable

No se sap de moment si s’ha incorporat o no este estudi, així com l’última reivindicació llançada des de la Plataforma pel Soterrament juntament amb els municipis, que demostra que el pas subterrani és inviable després de fenòmens com la dana, en què es va demostrar que es tracta d’una zona altament inundable.

Encara que els alcaldes dels municipis afectats no volen valorar fins no vore el projecte presentat, la realitat és que este anunci els ha agafat per sorpresa, perquè no havien sigut informats prèviament, i ja, almenys des d’Alfafar, estudien accions per a dur a terme.