Compromís “se salta” els vinils de PP i Vox i recupera els seus cartells en les Corts

La batalla dialèctica que es viu en les declaracions dels diferents representants salta en les Corts a la cartelleria, amb combat entre Compromís, d’una banda, i PP i Vox, d’una altra, per si es poden penjar o no missatges contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, en les instal·lacions del parlament valencià.

Així, a falta d’activitat en el ple des de principis de mes, en la cambra autonòmica el moviment arriba en infraestructures complementàries com les finestres de l’edifici annex a l’hemicicle, a on es troben els grups parlamentaris. Allí, Compromís ha recuperat uns cartells en els quals demana la dimissió del cap del Consell i assenyala Vox com a “còmplices”.

Els cartells en els despatxos de Compromís, abans de ser coberts per vinils / Levante-EMV

Estos cartells, a penes una impressió en un foli DIN-A4, els va penjar fa mesos la formació valencianista i eren visibles des del carrer Llibertat, el que hi ha entre els dos edificis que representen les Corts. No obstant això, fa un mes, la direcció de la cambra autonòmica, que encapçala Llanos Massó, de Vox, va manar tapar estes finestres amb uns vinils assegurant que s’incomplia el reglament de la casa.

Després de les queixes de “censura”, amb la paradoxa, a més, que es donara al carrer Llibertat, i de quedar-se sense llum natural en les seues oficines, Compromís no ha solucionat el segon, però sí que ha esquivat el primer i este dimarts, abans de la junta de síndics, els cartells de “Mazón dimissió” han tornat a aparéixer darrere dels cristalls.