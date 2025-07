Dos delinqüents buscats a França per homicidi desvalisaven cotxes en les platges de Calp, Moraira i Xàbia

Els banyistes de platges de Calp, Moraira i Xàbia tornaven als seus cotxes i s’emportaven el disgust. Uns lladres els havien desvalisats. S’ho emportaven tot: diners, ulleres de marca, joies, perfums cars, mòbils… Tot.

La Guàrdia Civil ha detingut a Calp dos hòmens com a presumptes autors de deu robatoris amb força comesos en vehicles estacionats en aparcaments pròxims a zones de platja, principalment de Calp, Moraira i Xàbia. Després d’identificar els detinguts, es va comprovar que els dos estaven reclamats mitjançant ordes europees de detenció per les autoritats judicials de França.

Un agent pren les empremtes digitals a un dels arrestats / Levante-EMV

La investigació, iniciada per l’Àrea d’Investigació del lloc de Calp, va començar el mes de maig davant del notable increment de robatoris ocorreguts en vehicles que es trobaven estacionats en aparcaments de les platges.

El modus operandi era clar: els autors es desplaçaven fins als voltants de platges molt concorregudes, localitzaven vehicles estacionats en aparcaments de terra sense vigilar, i, després d’assegurar-se que els propietaris no eren presents, forçaven portes o finestretes per a accedir a l’interior. Sostreien efectes de valor, especialment joies, diners o dispositius electrònics.

Durant un dels dispositius de vigilància discreta, els investigadors van observar un vehicle ocupat per dos hòmens que van alçar sospites. Després d’analitzar la seua activitat, els agents van comprovar com un d’ells es desfeia d’una motxilla en un contenidor. Davant de les sospites, els agents van dur a terme la seua identificació i van comprovar que estaven relacionats directament amb dos robatoris previs comesos en la comarca.

Diners i objectes recuperats i ferramentes utilitzades per a forçar els cotxes / Levante-EMV

En el registre del vehicle, es van trobar nombrosos objectes presumptament sostrets: càmera esportiva, trípode, pal selfie, bateria externa, joies, perfums de gamma alta i 1.500 euros en efectiu. També es van localitzar ferramentes per a forçar vehicles. La motxilla recuperada en el contenidor va ser reconeguda per una turista estrangera com a seua, igual que la resta del material fotogràfic que contenia.

Delicte d’homicidi i fugida d’una presó francesa

Després de les detencions, es va comprovar que els dos individus estaven reclamats per les autoritats judicials de França mitjançant ordes europees de detenció. En el cas d’un d’ells constava la imputació d’un delicte d’homicidi, a més d’una requisitòria a Espanya per robatori amb violència. L’altre detingut s’havia escapolit d’una presó francesa a on complia condemna per delictes de robatori, estafa, extorsió i frau.

Els detinguts, dos hòmens de nacionalitat algeriana, de 42 i 31 anys, van ser posats a la disposició del jutjat d’instrucció de guàrdia de Dénia pels delictes de robatori amb força, i van ser posteriorment traslladats a la disposició de l’Audiència Nacional per les ordes europees d’extradició.

La Guàrdia Civil recorda les següents recomanacions per a evitar robatoris en vehicles estacionats en zones turístiques: