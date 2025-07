La jutgessa de la dana cita Mompó el 20 d’agost perquè exhibisca la seua factura de telèfon

La jutgessa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, titular del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja, accepta la proposta del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, d’exhibir les telefonades que va fer el 29 d’octubre, segons una providència que acaba de ser notificada a les parts. “De conformitat amb les manifestacions del testimoni Vicent Mompó, que, en la seua declaració testifical, va expressar la seua voluntat d’aportar les telefonades del dia 29 d’octubre de 2024, a través de l’exhibició de la seua factura, s’acorda citar este testimoni per al dia 20 d’agost de 2025, a les 10 hores”, segons detalla la magistrada en la providència a la qual ha tingut accés Levante-EMV.

La compareixença servirà perquè la lletrada de l’Administració de Justícia del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 3 de Catarroja comprove la veracitat de la factura de telèfon de Mompó “d’este dia 29 d’octubre de 2024, a la qual va fer referència en la seua declaració” i perquè s’arrepleguen per la lletrada de l’Administració de Justícia les telefonades que voluntàriament aporte en este acte, a exclusió d’aquelles d’índole personal o familiar no relacionades amb la causa”.

Mompó no haurà de comparéixer en persona, ja que la jutgessa l’autoritza al fet que “esta aportació podrà efectuar-se igualment a través d’un tercer amb autorització expressa del testimoni”.

En la seua segona compareixença davant del jutjat de la dana suspesa pels efectes de l’apagada, Mompó ja va assegurar, sobre les telefonades que va fer el 29-O, que no les conserva en el seu telèfon perquè assegura que les esborra si ha finalitzat la gestió, que no tindria problema a mostrar-les. “M’han dit que no fa falta que jo les mostre voluntàriament. Si la jutgessa les vol, les podria demanar i ho aconseguiria sense haver de donar-les jo, però ningú me les ha demanades. No és un problema mostrar les telefonades que vaig fer. No ho ha sigut mai”, va assegurar el 29 d’abril. Durant la seua compareixença va tornar a reiterar la seua disposició per a exhibir la factura telefònica del seu telèfon. Un oferiment que la magistrada li accepta per a desxifrar les telefonades que va fer el president de la Diputació de València el dia de la dana.