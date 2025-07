Dos de cada tres dels últims incendis han sigut per llamps o intencionats

Durant la primera mitat de l’any s’han registrat 115 focs en els terrenys forestals de la Comunitat Valenciana. Tan sols en juny —el més calorós des que té registres l’Agència Estatal de Meteorologia, 3,6 °C per damunt de la mitjana interanual— n’hi ha hagut 42 per diferents causes, però les principals i que representen dos de cada tres incendis són els llamps i els intencionats. Durant la primera mitat de l’any es van cremar 60 hectàrees, però els incidents recents a Ibi i Villena n’han sumat prop de 250 més. Així, fins a la data, s’han calcinat 310 ha enfront de les 1.270,56 de 2024, inclòs el mes de juliol.

Més d’un incendi al dia

La lluita contra els incendis és una història interminable. No es pot negar que hi haja conats al llarg de l’any d’acord amb les estadístiques. De l’inici de l’any 2025 ençà se n’han registrat 115, que, en comparació amb la primera mitat de l’any passat, suposen un descens considerable; llavors n’hi hagué 310. No obstant això, la calor dispara el risc d’incendis i, durant el mes de juny passat, es van detectar 42 focs, els mateixos que en el de 2024. Una dada que es traduïx en el fet que n’hi ha hagut més d’un al dia a la Comunitat Valenciana.

La Conselleria d’Emergències ha comunicat que, el cap de setmana passat, va gestionar 62 incidents d’incendis forestals. Una xifra que dispara els focs en la temporada d’estiu i que conté els dos més destructius de 2025 a la Comunitat Valenciana.

El maig de 2025, de 30 incendis, 13 van ser originats per llamps / GVA

Un de cada tres incendis és provocat

La vegetació de la Comunitat Valenciana està sotmesa a diversos factors de risc igni. Entre els principals es troben els incendis intencionats, que ocupen més d’una tercera part dels incidents en 2025; seguits de les caigudes de llamps, un altre terç; per davant de les negligències, casos desconeguts i en vies d’investigació, que ocupen la resta. Així, combatre els atemptats contra la naturalesa es manté com el primer front.

A més, un factor ambiental lligat a la propagació d’incendis és la sequedat de la vegetació. Esta guarda una forta relació amb la velocitat i voracitat del foc. En territori valencià, la primavera passada va superar els nivells d’humitat de l’històric de l’estació, amb una precipitació acumulada de 241,7 l/m², quasi 100 litres per damunt de la mitjana climàtica. Tanmateix, això no suposa una garantia o impossibilita l’existència de focs. I es poden donar condicions meteorològiques favorables a la propagació d’incendis, com el d’Ibi, que ha afectat el Parc Natural de la Font Roja i s’ha consolidat com el més voraç de l’any a la Comunitat Valenciana.

Programa de prevenció d’incendis / MED

Detectar fums a temps pot salvar un desastre natural. Dels 115 casos datats en la primera mitat de l’any, la participació ciutadana resulta la principal font d’informació per als servicis d’extinció, tant és així que, des de l’inici de l’any fins ara, huit de cada deu focs s’han notificat a través de telefonades de particulars. Això no obstant, els observatoris forestals són també fonamentals per a les zones interiors i per la vista panoràmica que tenen de l’entorn, i han detectat una de cada deu incidències. Unes proporcions que es mantenen en els 42 casos del mes de juny.

Servicis de consulta del risc i avís a les autoritats

Per a avisar a les autoritats competents sempre està actiu el Servici d’Emergències del 112. Este organisme oferix un avís diari del nivell de risc per incendis que hi ha en les muntanyes valencianes. I resulta una ferramenta útil per a saber quina classe d’activitats es poden fer (barbacoes, cremes agrícoles…) en uns certs entorns naturals. Per això, és recomanable consultar-la, i, si s’aprecia alguna sospita de foc, telefonar al 112.

Millora per a combatre incendis a l’estiu

El mes d’abril passat, la Conselleria de Medi Ambient va reforçar el Servici de Vigilància Preventiva amb 270 recursos, que, estratègicament, es repartixen en 66 observatoris forestals, 136 unitats de prevenció, 10 unitats de manteniment, 20 persones destinades en les estructures provincials i 20 més en les autonòmiques. A més, va disposar de quatre efectius en les centrals de prevenció d’incendis, set persones en el sistema integrat de gestió d’incendis forestals, així com altres set en la unitat tècnica d’anàlisi. Una millora que guanya més importància amb l’arribada de l’estació que més perill d’incendis concentra, l’estiu.