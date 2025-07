Veïns en peu de guerra: la revisió del PGOU de València podria legalitzar 4.000 apartaments turístics

La Federació d’Associacions Veïnals de València (FAAVV) ha presentat una queixa tant al Síndic de Greuges com al Consell de Transparència després de la inadmissió per part de l’Ajuntament de la petició que va fer la Federació per a conéixer la llista d’allotjaments turístics de la ciutat. Es tracta, a més, d’una informació essencial per a la participació en el procediment administratiu de modificació del PGOU en matèria d’usos turístics. “Per a donar credibilitat a les informacions que trasllada l’Ajuntament de València, ha d’haver-hi transparència respecte a la informació”, ha assenyalat María José Broseta, presidenta de la federació veïnal.

La Federació va registrar, la setmana passada, sengles peticions al Síndic de Greuges i al Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. En estos escrits es dona compte de la sol·licitud realitzada fa setmanes a l’Ajuntament de València sobre les dades relatives a les 1.836 unitats de vivenda d’ús turístic de la ciutat, en particular respecte a la seua ubicació, data i número de resolució o certificat urbanístic corresponent.

L’ajuntament es nega

Esta sol·licitud va ser inadmesa a tràmit per l’Ajuntament, que al·legava que esta requeria “una reelaboració prèvia”. Esta argumentació es valora des de la FAAVV com “allunyada de la realitat i sense fonament”, perquè “només es demana la relació de llicències o certificats de compatibilitat urbanística concedits o en tràmit, per a saber a què atindre’ns. No resulta creïble que l’Ajuntament diga que en els primers sis mesos de l’any 2024 va rebre més de 500 sol·licituds d’apartaments turístics i diga que no pot acreditar a quants els va ser concedida la llicència d’activitat”, expliquen.

Des de la Federació d’Associacions Veïnals s’argumenta que esta ocultació de la informació vulnera el dret a la informació pública reconegut en l’article 105.b de la Constitució Espanyola, en els articles 12 i 13 de la Llei 19/2013, de transparència, i en els articles 2 i 4 de la Llei 1/2022, de la Generalitat Valenciana, de transparència i bon govern.

Suport al Cabanyal

La FAAVV secunda plenament la queixa traslladada des de l’Associació de Veïns i Veïnes del Cabanyal-Canyamelar davant de la falta de resposta de l’Ajuntament i sobre la qual el Síndic de Greuges s’ha pronunciat instant el Govern municipal a publicar la relació dels apartaments turístics legals existents.

La FAAVV assenyala, a més, que l’accés a esta informació és essencial per a la participació activa en el procediment administratiu de modificació del PGOU en matèria d’allotjaments turístics, ja que afecta drets i interessos legítims dels veïns i veïnes.

Es tracta d’una modificació en tràmit que, com ja va explicar la Federació en el seu moment, podria eliminar la incompatibilitat entre vivendes residencials i vivendes d’ús turístic tal com s’ha redactat en l’esborrany.

Segons el parer de la FAAVV, això suposaria la legalització de més de 4.000 vivendes que haurien de recuperar un ús residencial.

En cas de no estimar-se les recomanacions del Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, la FAAVV no descarta plantejar un recurs contenciós contra una decisió que amaga la realitat del que passa amb els apartaments turístics en la ciutat de València.