Xàtiva acull la primera edició de la FesCoop, la festa del cooperativisme i l’economia social i solidària

Este cap de setmana arriba a Xàtiva la FesCoop, la gran festa del cooperativisme i l’economia social i solidària del País Valencià. El plat fort de l’esdeveniment és un concert que reunirà Auxili, Faixa, Hey Zuri!, Invers i Mimi Ghost DJ en el Jardí de la Pau este dissabte 26 de juliol, a partir de les 20 h. Les entrades, a preus populars, es poden trobar en ticketic.org.

El dia anterior, el 25 de juliol, la festa comptarà amb una trobada professional de més d’unes vint cooperatives i organitzacions valencianes de l’economia social i solidària per a teixir aliances, intercooperar i reflexionar sobre com multipliquen les seues respostes a la crisi climàtica i social. El projecte es va començar a gestar molt abans de la catàstrofe de la dana, però la riuada la va resignificar. Entre les xarrades dels professionals, hi haurà organitzacions de persones afectades per la dana, amb l’objectiu de vore com, des del cooperativisme i l’economia social, es pot ajudar en la reconstrucció de les zones afectades i conéixer exemples de com ja s’està fent.

“Hi ha una altra manera de pensar l’economia”

La FesCoop és la primera edició d’una gran festa anual pensada per a demostrar “que hi ha una altra manera de pensar l’economia, amb voluntat de servici públic i pel bé comú”, i que “es pot fer cultura des del cooperativisme i perseguint criteris ecològics”, afirmen els organitzadors.

En este sentit, la gran majoria d’empreses contractades per al concert i els artistes són cooperatives, i s’ha vigilat des del consum d’energia fins a la generació de residus, l’ús de vàters secs, gots reutilitzables o portats de casa, etc. “El concert vol demostrar que es pot fer cultura compromesa i ecològica”, indiquen els promotors.

La FesCoop és un projecte impulsat per la cooperativa cultural xativina, Neu al Carrer, amb la col·laboració de desenes de cooperatives i el grup Auxili, i el patrocini de l’Ajuntament de Xàtiva i el Ministeri de Treball i Economia Social.