Arranquen les obres d’adequació del barranc dels Moros a Riba-roja de Túria

L’Ajuntament de Riba-roja de Túria ha firmat amb Becsa l’acta d’inici de les obres d’adequació del barranc dels Moros com un itinerari turístic i per als vianants. Esta actuació és una de les més destacades del Pla de sostenibilitat turística en destinacions (PSTD), un projecte clau per a la vertebració turística del municipi.

Plànols del projecte per a la reforma del barranc dels Moros / Ajuntament de Riba-roja

Amb un pressupost base de licitació de 774.500 euros i un termini d’execució de sis mesos per al lot 1, i 142.347,15 € i un mes i mig per al lot 2, el projecte transformarà el barranc dels Moros en un eix vertebrador territorial d’ús públic. Per a això, es duran a terme treballs que inclouen la construcció de camins per als vianants en dos zones estratègiques. Este disseny busca millorar l’accessibilitat per a vianants, l’estètica del paisatge i eliminar els obstacles existents entre el barranc i el parc natural.

El projecte facilitarà la connexió i l’accés entre el centre urbà de Riba-roja de Túria i el parc natural i promourà una integració més accessible i sostenible.

Comencen les obres per a unir Riba-roja amb el parc natural / Ajuntament de Riba-roja

El PSTD, en el qual s’emmarca esta actuació, inclou un total de 16 intervencions desenrotllades dins del Pla de recuperació, transformació i resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU. Este pla compta amb la col·laboració del Ministeri d’Indústria i Turisme, la Generalitat Valenciana, Turisme Comunitat Valenciana i l’Ajuntament de Riba-roja de Túria, amb una inversió total de 2.112.907 euros en el municipi.