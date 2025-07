Arrelant Dansa convertix la Baronia en un escenari viu d’art i comunitat

La dansa contemporània torna a prendre protagonisme en la comarca de la Baronia amb la quarta edició del festival Arrelant Dansa, que unix els municipis de Torres Torres, Alfara de la Baronia i Algar en una trobada cultural única. Amb la coordinació dels comissaris Alexsandro Guerra i Pere Bodí, i la col·laboració d’Hort Art, el festival aposta per consolidar la dansa com una fortalesa artística del Camp de Morvedre, que dinamitza la regió i diversifica la seua oferta cultural.

Monika Vázquez, Norberto Llopis i Henar Fuentetaja formen part dels artistes que participaran en residències artístiques i tallers oberts al públic, en espais patrimonials singulars com els banys àrabs de Torres Torres, la plaça de l’Església d’Alfara i la plaça Major d’Algar del Palància. Estes localitzacions emblemàtiques permetran a veïns, visitants i amants de la cultura gaudir de propostes creatives que combinen professionalitat, arrelament local i creixement comunitari.

Activitats organitzades per l’APDCV / Levante-EMV

Alexsandro Guerra assenyala que el projecte busca “generar nous contextos de treball i possibilitar espais i projectes creatius”. Pere Bodí, per la seua banda, emfatitza la importància de “promoure la creació artística en espais no convencionals i en connexió amb realitats perifèriques i les seues comunitats”. La iniciativa també fomenta l’intercanvi entre artistes i les comunitats que els acullen, fet que enfortix el teixit cultural de la comarca.

Els tallers seran espais d’interacció directa entre professionals i públic general, i brindaran l’oportunitat de viure la dansa de manera participativa. La mostra Arrelant Dansa, que tindrà lloc la vesprada del dissabte 26 de juliol, començarà a les 18:30 hores a Algar, continuarà a Alfara i tancarà a les 20:30 hores a Torres Torres.

Impulsat i patrocinat per l’Associació de Professionals de la Dansa de la Comunitat Valenciana (APDCV) i amb la cooperació dels ajuntaments implicats, Arrelant Dansa confirma, un any més, el seu compromís amb el Camp de Morvedre com un espai dinàmic per a l’art, a on la dansa s’arrela i creix com un potencial cultural de la subcomarca.