Els municipalistes busquen “pescar” entre supervivents de Ciutadans

Unió Municipalista, la plataforma de partits locals independents que impulsen Jorge Rodríguez (Ens Uneix) i l’alcalde de Nules, està en plena efervescència. En paral·lel a la iniciativa popular posada en marxa per a aconseguir una rebaixa del llistó electoral del 5 % al 3 % en les eleccions autonòmiques, continuen ampliant la base. En ple procés d’expansió, esta plataforma està sent casa d’acolliment d’altres partits. L’última incorporació ha sigut la de les alcaldesses de Loriguilla i San Antonio de Benagéber, que han decidit deslligar-se d’UCIN, el partit en el qual estaven integrades, per a sumar-se a Unió Municipalista amb les seues pròpies sigles.

L’entorn de Ciutadans està sent un altre calador en el qual els municipalistes busquen “pescar”. Fa unes setmanes, Unió Municipalista presentava com a rostre visible del seu projecte a Alacant ciutat José Miguel Saval, un veterà de la política municipal l’última aventura del qual va ser la candidatura a les Corts per Alacant en 2023 amb la marca de Ciutadans.

El partit que en el seu moment va fundar Albert Rivera ha patit a la C. Valenciana el mateix desgast que la marca en tot el país, però continua mantenint una certa implantació municipal. En les últimes eleccions valencianes, el maig de 2023, la candidatura de Ciutadans a la Generalitat va obtindre 36.147 vots, un 1,46 % del total. Eixe mateix dia, en les urnes municipals a on Cs es presentava, va aconseguir 48.335 paperetes que li van valdre per a obtindre 46 regidors.

Des d’Unió Municipalista descarten que es propicie un acord polític amb Ciutadans o amb cap altre partit, ja que això trencaria amb el seu mantra de transversalitat i suma de partits independents. Però sí que reconeixen les bones relacions teixides amb representants de Ciutadans en l’àmbit municipal. Alcaldes de municipis a on ex de Ciutadans han muntat les seues pròpies sigles locals (Massalfassar és un exemple d’això) s’han integrat en UM.

Soroll a Castelló

En la província de Castelló, d’altra banda, hi ha cert soroll sobre una possible entesa entre les dos marques. Des d’Unió Municipalista hi ha picades d’ullet a l’alcaldessa fins fa uns dies d’Orpesa, l’única vara de comandament que va aconseguir Ciutadans en 2023 en les comarques del nord. Fins i tot s’ha especulat amb la seua eixida en direcció municipalista, ja que en el passat ja va tindre un partit local independent. “Si algú vol participar, té les portes obertes”, apunten des de la plataforma municipalista. Araceli de Moya, amb tot, ha sigut nomenada recentment coordinadora provincial del partit taronja.

Col·laboració al Camp de Túria

En el cas de la província de València, es dona la particularitat de l’estreta relació entre Unió Municipalista i el coordinador provincial de Ciutadans, que és l’exalcalde i actual regidor de Vilamarxant, Xavi Jorge. En la foto distribuïda la setmana passada pels municipalistes per a anunciar la incorporació de les alcaldesses de Loriguilla i San Antonio de Benagéber, també apareixia el mateix Jorge, al costat de l’alcalde d’Ontinyent, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Enguix, i el promotor d’Unió Municipalista i alcalde de Nules, David García.

La relació és tan estreta que els partits independents de la comarca tenen “delegada” en el cap visible de Ciutadans, Xavi Jorge, la representació dins de la Mancomunitat del Camp de Túria, a on és vicepresident. Entre eixos partits hi ha diversos socis en la comarca d’Unió Municipalista. “Treballem conjuntament en l’àmbit institucional, no orgànic, des de la Mancomunitat. Anem organitzats enfront dels partits grans”, explica.

Ciutadans no està amb els municipalistes, però reconeix que, de cara a 2027, necessitaran alternatives per a superar la barrera electoral (no van superar l’1,4 % de vots autonòmics), i eixa alternativa implica aliances, siga amb Unió Municipalista o amb altres forces. Ja hi ha hagut alguna xarrada informal. Això no vol dir integrar-se, aclarix, sinó buscar sumar esforços i aliances. Amb implantació local en moltes localitats, la base de Ciutadans resulta atractiva per al projecte municipalista. Una altra cosa és que a un projecte nou com el municipalista li interesse vincular-se a una marca amb el desgast de Ciutadans o qualsevol altra marca significada ideològicament. Caldrà vore, quan s’acoste l’horitzó de 2027, qui està en disposició d’imposar les seues condicions.