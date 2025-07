Espanya busca la seua primera final en una Eurocopa davant del seu rival impossible

Li queden molt poques coses per fer a l’Espanya de Montse Tomé. A la plantilla que s’ha proclamat campiona del món, que ha aconseguit iniciar una revolució en l’estructura de la Federació Espanyola de Futbol i que ha portat a un altre nivell el futbol femení en tot el país, reptes li’n queden pocs. Un d’estos el tindrà davant este dimecres. Imposar-se a Alemanya ha sigut una quimera tot este temps. Mai han pogut amb les huit vegades campiones d’Europa. Ara, en un moment històric idoni per a aconseguir-ho, es voran les cares en les semifinals del torneig este dimecres (21 hores, La 1) per un bitllet a la final.

“Quan pita l’àrbitra, la pressió no la sents. O la senten les dos seleccions per igual. Les dos volem guanyar. Elles venen de tindre una història, amb huit Eurocopes, i nosaltres és la segona vegada que estem en unes semis. Històricament, el context dels dos equips és totalment diferent”, reflexionava Alexia Putellas abans del duel contra les germàniques. La capitana ha viscut l’evolució real d’esta selecció. N’ha format part. I vore l’hegemonia que va tindre durant huit tornejos la selecció alemanya permet valorar el que en tan poc de temps ha aconseguit Espanya. “És difícil, de segur, i posar-nos a imaginar si Espanya podria arribar a això o no… Intentarem arribar a la nostra primera final i això seria tot un èxit. Cada competició té les seues dificultats i pas a pas, començant per este, que serà complicat”, va afegir les dos vegades Pilota d’Or.

Els antecedents, sens dubte, cauen del costat alemany. Espanya mai ha aconseguit batre-les, i, en l’última ocasió, la derrota va ser dolorosa. “Cada una intenta trobar com redactar la història. Jo ho veig com una oportunitat i no com una revenja. Al final, els Jocs Olímpics són una competició completament distinta i qualsevol jugadora que haja pogut jugar les dos competicions estarà d’acord amb mi. No tindrà res a vore amb el partit de demà. Va ser un rival contra el qual vam perdre i tindrem l’oportunitat de guanyar-los per primera vegada”, va comentar Putellas. Revenja o no, l’equip de Tomé ho té tot de cara per a trencar d’una vegada eixe mur.

Després d’una eliminatòria amb pròrroga i penals inclosa, Alemanya arriba cansada i amb un dia menys de descans que Espanya. Un punt més a favor de la selecció nacional, que encara amb optimisme el partit que els pot permetre posar el seu nom en el bitllet per a la seua primera final en una Eurocopa. Poques coses li queden per complir a Espanya, i en temps rècord va ratllant línies de la llista.