La factura de telèfon de Mompó: 53 telefonades el dia de la dana (encara que no inclou Mazón)

El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha compartit, este dimecres, un detall de les seues telefonades del 29 d’octubre que aclariria que la confusió que han provocat les seues declaracions, els seus records sobre el que va parlar o creia que havia parlat, entre altres amb Carlos Mazón, no seria deliberada ni malintencionada. “No vaig telefonar a la meua germana”. Ho ha reconegut ell mateix hui en la Diputació, després de revisar la seua factura i després de comprovar, en contra del que ell mateix havia dit, que no va telefonar a la seua familiar a les cinc i mitja per a advertir-la del que estava succeint en la comarca de la Ribera eixa vesprada. És un dels aspectes que més se li ha criticat, com ell mateix ha recordat: avisar la seua família, però no la província de València. Això d’anar sense filtres, venia a dir, ha anat en contra dels seus interessos. En realitat, tot va ser fruit del caos de la jornada i de la falta de records consistents sobre el que va ocórrer l’intens 29-O.

Mompó ha revelat este detall anecdòtic en una roda de premsa de balanç dels dos primers anys de mandat. Ho ha fet a preguntes sobre la seua declaració davant de la jutgessa de la dana de la setmana passada, que li ha pres la paraula i l’ha citat per a mostrar el seu registre telefònic d’eixe dia. Serà el pròxim 20 d’agost.

En eixa factura apareixen 53 telefonades, 24 des de la seua línia personal i 29 des del telèfon de la Diputació. Ací no apareixen les telefonades de Whatsapp, que és l’aplicació amb la qual es va comunicar, dos vegades i breument, amb Carlos Mazón, a les 17:50 i a les 18:27 hores, quan este encara no s’havia incorporat al Cecopi.

Mompó també reconeix que hi ha una telefonada a les sis de la vesprada amb Miguel Polo, president de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que no recorda haver tingut.

“Des del primer dia he contat el mateix, no he canviat en res”. “No soc una persona que mentisca. Intente sempre ajudar”, ha assenyalat Mompó, que ha defés la seua actuació d’aquella jornada i la seua conducta des de llavors, atenent els mitjans i donant explicacions. No es penedix de participar en l’entrevista de Salvados, diu, encara que tots li asseguren que es va equivocar. En eixa entrevista va donar unes explicacions sobre el que creia que havia parlat amb Mazón sobre l’EsAlert, que, posteriorment, davant de la jutgessa, va negar que es produïren.