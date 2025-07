La històrica Luanvi, contra les cordes

La històrica firma valenciana de roba esportiva Luanvi ha entrat en concurs de creditors després de patir les conseqüències de la concatenació de les crisis geopolítiques dels últims anys (que han impactat en el seu model de negoci basat en la compra de material a la Xina) i la pèrdua del seu CEO i cofundador, Vicente Tarancón, en la dana. L’empresa va equipar el València CF en la seua primera final de Champions a París, a més de nombrosos clubs de Primera Divisió com el Llevant o el Vila-real i ha sigut patrocinadora de la marató de València fins que en 2021 va prendre el relleu l’americana New Balance. Segons arrepleguen els últims comptes depositats per la firma el mes de març passat, en l’exercici de 2023, la companyia va tancar amb una facturació de 15,5 milions d’euros, uns beneficis nets de 61.206 euros i un deute d’11,7 milions d’euros. En eixe moment, Luanvi tenia 102 empleats.

L’empresa va ser fundada el desembre de 1977 a València. La companyia va prendre el nom dels tres germans fundadors Luis, Antonio i Vicente Tarancón (Luanvi) i va ser molt popular a la Comunitat Valenciana des que va començar a equipar el València Club de Futbol en la temporada 1993-1994. La relació va durar fins a la final de la Champions League que l’equip xe va perdre contra el Reial Madrid el maig de 2000 en l’estadi de Saint Denis (París).

Els problemes de l’empresa van començar després dels desajustaments comercials i logístics provocats per la pandèmia, que es van agreujar perquè els seus proveïdors estaven a la Xina. L’empresa va poder mantindre una trajectòria positiva fins a 2023, però, a partir de llavors, no va aconseguir tirar avant amb èxit el seu pla de negoci a causa de les incerteses geopolítiques. La companyia lamenta en la seua memòria que l’aparició de la covid, la invasió d’Ucraïna per l’exèrcit rus el febrer de 2022, a més del conflicte armat iniciat l’octubre de 2023 en la franja de Gaza i la posterior crisi de la mar Roja va generar un context macroeconòmic inestable que li va impactar de ple. El major colp per a Luanvi va ser la pujada dels tipus d’interés, així com la volatilitat del preu de les matèries primeres i els desajustaments i l’increment dels costos logístics.

Pujada de tipus

La pujada dels tipus d’interés va provocar, en 2023, que els gastos financers de Luanvi s’incrementaren un 139 % respecte a 2022. Tot això es va vore agreujat en 2024 a causa d’una excessiva acumulació d’existències pel seu model d’aprovisionament focalitzat a la Xina, a més d’interrupcions en la cadena de subministrament. A més, va patir un increment dels gastos de personal “derivat principalment de la contractació i posterior acomiadament de directius amb un elevat cost per a la companyia. Tot això va generar rellevants tensions de liquiditat cap als mesos de maig i juny de 2024, la qual cosa va ocasionar posteriorment impagaments a entitats financeres i ajornaments de pagaments amb proveïdors”, assenyalen els comptes.

Nou pla de negoci

Davant d’esta situació, la companyia va elaborar un pla de negoci que implicava importar el 60 % de la mercaderia del Marroc i el 40 % de la Xina. Luanvi buscava amb este nou model reduir les necessitats de diners en caixa i l’estacionalitat de l’aprovisionament per la proximitat del Marroc. Financerament, el nou pla es va basar en dos palanques: la venda de la nau industrial que tenia la companyia a Paterna i la busca d’un acord amb la banca per a refinançar el deute.

Luanvi va vendre la seua nau el 5 d’agost de 2024 per 4,6 milions d’euros i va destinar 2,5 milions a pagar deute (sobretot la hipoteca que gravava l’immoble). De manera paral·lela, va firmar amb el comprador un contracte d’arrendament a llarg termini per a seguir en la nau amb un cost de 372.000 euros a l’any. No obstant això, l’acord amb les entitats financeres per a refinançar la resta del deute finalment no es va produir.

Tercer partit de la final de la Lliga Endesa entre el València Basket i el Reial Madrid de fa un mes, últim partit en el qual l’equip valencià va portar Luanvi / Francisco Calabuig

Dana

La situació es va complicar per la inesperada defunció de Vicente Tarancón en la riuada del 29 d’octubre. El CEO de Luanvi tornava amb cotxe d’un dinar amb Miguel Burdeos (fundador de l’empresa SPB, subministradora de Mercadona sota les ensenyes de Bosque Verde i Deliplus), José Luis Marín, propietari dels col·legis Mas Camarena, i Antonio Noblejas, economista i ex-director general de l’escola de negocis EDEM. Els empresaris anaven en dos vehicles, dos en un i els altres dos en l’altre. El Bentley en el qual circulaven de tornada a casa Miguel Burdeos i Vicente Tarancón va ser geolocalitzat en el barranc de Poio, al passar Riba-roja. L’empresa va nomenar, a finals de gener, Javier Tarancón com a nou director general de la firma, després de la defunció del seu pare.

Luanvi ha sigut present en Olimpíades, Mundials, Europeus i competicions de prestigi com la UEFA Champions League a través de les esponsoritzacions d’equips d’elit de futbol, bàsquet i handbol. La marca ha vestit el València CF, el Vila-real CF, el Granada CF, el Llevant UE, el CD Tenerife, el Reial Saragossa i el Deportivo Alabés, entre altres equips. En el bàsquet nacional ha equipat el València Basket (la seua relació va finalitzar fa un mes després de trenta anys de col·laboració), el TDK Manresa, el Baloncesto Fuenlabrada, el Lagun Aro GBC i el CB Lucentum Alacant. La companyia també era la patrocinadora de la mitja marató de València d’enguany. La companyia valenciana va informar, amb temps, l’organització dels problemes financers pels quals travessava per a no causar perjuís a la prova i van acordar de mutu acord rescindir el contracte de patrocini.