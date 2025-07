El projecte de la Saleta avança en el tràmit mediambiental

El comissionat del Govern d’Espanya per la dana, José María Ángel, s’ha reunit, este matí, amb representants de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer; l’alcaldessa de Quart de Poblet, Cristina Mora, i els alcaldes d’Aldaia, Guillermo Luján, i Alaquàs, Toni Saura, a més del regidor del Barri del Crist, José Zapata, i altres representants.

En esta trobada, s’ha confirmat que el personal tècnic ja ha respost a les al·legacions presentades al vessant mediambiental del projecte de condicionament del barranc de la Saleta, seguint criteris científics. Durant la trobada, s’ha insistit en el fet que esta és “només una primera actuació de moltes altres que estan previstes en el pla conjunt, entre les quals es preveu la reforestació de vegetació i la creació de basses de laminació aigües amunt per a potenciar la retenció de la velocitat i volum de les precipitacions”.

A l’espera del vistiplau de l’Estat

Ara, el full de ruta seguix avant a l’espera que l’òrgan mediambiental de l’Estat referende la proposta, i així, previsiblement en setembre, sotmetre a exposició pública el projecte tècnic i les expropiacions de terrenys. De la mateixa manera, pròximament, els tècnics de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i el CEDEX faran reunions informatives presencials amb els veïns i les veïnes de les zones afectades per a explicar el projecte, que podria eixir a licitació a finals de 2025.

Ana de los Ángeles

L’àmbit d’esta actuació se situa en els termes municipals de València, Quart de Poblet, Aldaia, Xirivella, Riba-roja de Túria, Mislata, Picanya i Alaquàs, en la província de València.

El projecte té per objecte la reducció del risc d’inundació en els municipis implicats, principalment a Aldaia i Xirivella, canalitzant les crescudes del barranc de la Saleta ocasionades en la capçalera pels episodis de pluges fortes, per a conduir-les fins al llit nou del riu Túria, cosa que permetria la connexió ambiental de l’últim tram de la via verda proposada.