Alzira llança un sos per a reduir el risc d’incendi davant de l’elevada mortaldat de pins

L’Ajuntament d’Alzira ha reclamat a la Conselleria de Medi Ambient que declare l’emergència de sanitat forestal en el vessant de la serra de les Agulles més afectat per la mortaldat de pins a fi que s’habiliten recursos per a impulsar la retirada d’eixa biomassa seca i reduir el perill que comporta en cas d’incendi, ja que facilitaria la seua propagació. Els tècnics municipals estimen en prop del 60 % el volum de pins morts a conseqüència de la prolongada sequera prèvia a la dana i l’acció de plagues com el Tomicus o perforador del pi, més nociva per la debilitat dels arbres a conseqüència de la falta d’aigua.

La presència de desenes d’arbres completament secs dispara el risc d’incendi forestal i obliga a realitzar una actuació de neteja de gran envergadura que, segons detallen fonts municipals, s’escapen de les possibilitats de l’Ajuntament tant per la superfície afectada com per les característiques d’esta, un terreny amb molt de pendent i de difícil accés. L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, responsable al seu torn de l’Àrea de Medi Ambient, ha explicat que, atés el risc existent i al tractar-se la sanitat forestal d’una competència autonòmica, s’ha sol·licitat a la Conselleria que o finance les actuacions que es requerixen per a eliminar la biomassa o actue directament en este sentit.

Amb tot, els tècnics són conscients que en ple estiu no es podrà realitzar esta actuació, per la qual cosa caldrà esperar que finalitze l’època teòrica de màxim risc d’incendi per a fer estos treballs.

Com ja va informar Levante-EMV, la massa forestal en l’accés a Valletes de Gall i la solana de la vall d’Aigües Vives, d’una banda, i, especialment, la Garrofera, són les partides del terme municipal d’Alzira més afectades per la mortaldat de pins. En este últim cas, els forestals ja alertaven en març que s’havien perdut prop del 80 % dels pins.

Altres comarques valencianes com la Safor o la Marina també s’han vist molt afectades per la mortaldat massiva de pins.