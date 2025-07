La Comunitat Valenciana registra l’ocupació més alta de la història i l’atur més baix des de 2008

El mercat laboral de la Comunitat Valenciana manté la seua tendència positiva per l’impuls de l’economia i deixa el nivell d’ocupació en xifres històriques i la taxa d’atur en el percentatge més baix des de la crisi financera de 2008. Així, segons l’Enquesta de població activa (EPA) que acaba de publicar l’Institut Nacional d’Estadística (INE), les empreses i institucions de l’autonomia van crear 62.300 noves ocupacions durant el segon trimestre de 2025, i l’atur va baixar en 26.300 persones, amb la qual cosa l’índex de la desocupació se situa en l’11,52 %.

La generació d’ocupació que registra la segona EPA de l’any, i que reflectix, per tant, les contractacions en vespres de la temporada estival, porta el total d’ocupats a 2.413.600 persones, la xifra més alta d’ocupació en un segon trimestre des que hi ha registres.

Sector privat

Per sectors, el privat va generar 66.600 llocs a la Comunitat Valenciana, un 3,32 % més, fins a un total de 2.070.100 ocupats. El públic, però, va destruir 4.300 llocs de treball, un -1,24 % menys, fins a un total de 343.500 ocupats. Per àmbits d’activitat, l’atur va baixar en servicis, 27.000 menys (-19,27 %); agricultura, 6.800 menys (-62,96 %); construcció, 300 menys (-2,8 %); indústria, 100 menys (-0,34 %). I es va incrementar en aturats que busquen primera ocupació o van deixar la seua última ocupació fa més d’un any, 7.900 més (+5,29 %).

Per sexes, en el segon trimestre, la desocupació femenina va baixar en 10.200 dones (-5,6 %), enfront d’un retrocés de l’atur masculí de 16.000 aturats (-10,1 %). Amb estes dades, el nombre de dones en atur es va situar en 172.100 i la taxa d’atur femení en el 13,56 %. Per la seua banda, 142.100 hòmens estaven en atur al tancament del trimestre, amb una taxa d’atur masculí del 9,74 %. Quant als jóvens, el nombre de menors de 25 anys en atur a la Comunitat Valenciana va augmentar en 2.200 persones els tres últims mesos fins a situar la taxa d’atur juvenil en un 30,4 %.

A Espanya

En el conjunt d’Espanya, el mercat laboral va sumar 503.300 ocupats en el segon trimestre de l’any, principalment en el sector servicis, fins a superar per primera vegada els 22 milions d’afiliats (22.268.700) i marcar, així, un altre nou rècord històric. El nombre d’aturats va baixar en 236.100 persones, fins a situar-se en 2.553.100, i la taxa d’atur va disminuir un punt fins al 10,29 %, xifres totes similars a les de mitjan 2008.

Evolució de la generació d’ocupació per trimestres a Espanya des de 2016 / Levante-EMV

L’increment d’ocupació més fort d’este trimestre es va produir a Catalunya (94.600 més), i el major descens a Canàries (-2.200). En termes relatius, l’augment més important es va produir a Balears (16,56 %) —les xifres de l’EPA es presenten en funció de la comunitat de residència de l’entrevistat, no de la ubicació del centre de treball—. Quant a l’atur, la baixada més forta es va registrar a Madrid (-51.800), i l’increment més fort, a Castella-la Manxa i Navarra (2.000 més en cada una). Cantàbria va registrar la taxa d’atur més baixa este trimestre (7,10 %), i Extremadura, la més elevada (15,48 %).