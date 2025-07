Corberán pressiona per Borja Iglesias

Carlos Corberán fa força perquè Borja Iglesias es convertisca en nou jugador del València CF. Segons ha pogut saber Superdeporte, el tècnic valencianista està pressionant el CEO de Futbol del club, Ron Gourlay, i el director esportiu, Miguel Ángel Corona, perquè el davanter reforce el debilitat atac de l’equip. No vol que se li escape. El Panda té el vistiplau de l’entrenador i està disposat a emprendre un nou repte en la seua carrera esportiva en el València. El futbolista veu amb bons ulls el seu salt a Mestalla. El problema és que el club no fa un pas avant per a escometre l’operació.

Corberán creu en el perfil amb gol i experiència de Borja Iglesias, amb contracte amb el Betis, i espera que el club faça un últim esforç abans que siga massa tard. El perill és el Celta de Vigo. La inacció del València està permetent que el davanter avance en les negociacions amb el club gallec, que enguany, a més, competirà en l’Europa League. De fet, si res canvia en els pròxims dies, Borja es convertirà en jugador celeste. Corberán espera una reacció ràpida per a evitar que això es faça realitat.

El tècnic valencià continua esperant l’arribada de set jugadors com a mínim. Corberán necessita dos davanters, dos migcampistes, un jugador de banda, un central (dos en cas que no continue Cömert) i un lateral dret. Amb Alberto Marí lesionat, Corberán només disposa d’un davanter: Hugo Duro. El temps passa i l’exigència del campionat obliga a tancar reforços per a elevar el nivell de la plantilla. La necessitat cada dia és més urgent.

Fins a la data, Corberán no pot comptar amb més cares noves que les de Julen Agirrezabala i Dani Raba. El porter, cedit per l’Athletic, i el davanter, firmat com a agent lliure, són les úniques arribades a la debilitada plantilla valencianista.

Amb l’eixida dels cedits (Enzo Barrenechea, Rafa Mir, Umar Sadiq, Max Aarons i Iván Jaime), Corberán s’ha quedat en “quadro” durant la pretemporada a l’espera que, amb l’avanç del mercat, les peces vagen arribant i completen la plantilla numèricament.