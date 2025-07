Les barreres de plàstic que evitaven el col·lapse de cotxes en el Portitxol de Xàbia, desmantellades

Desmantellades. Les barreres Jersey de plàstic estan tirades i amuntegades en la cuneta. No hi ha barrera (ni prohibició) que frene l’ànsia d’aparcar el més a prop possible de les cales somiades. Les peces de color blanc i roig han durat dos estius. Al tercer, els cotxes han guanyat la batalla. Ha tornat l’aparcament il·legal a les cunetes de la turística carretera del Portitxol de Xàbia. Els cotxes envaïxen el voral. La calçada s’estreny. I els banyistes, després d’aparcar el cotxe en un buit, carreguen amb tots els trastos de platja (hamaques, neveres, para-sols…) i caminen per la calçada d’un vial que pertany a la Diputació d’Alacant i que ara, a l’estiu, té un intens trànsit. Caminar per l’asfalt és un perill.

Desarmades i tirades en el límit del bosc del Portitxol / A. P. F.

Les barreres Jersey de plàstic li van traure a la carretera del Portitxol la massificació de cotxes. Els turistes que acudixen a les cales (cala Blanca, el Francés, la Sardinera i la Barraca) aparcaven en les cunetes. Les envaïen totalment. Està prohibit deixar el cotxe en l’escàs voral d’este vial. Però pot més l’encanteri de les cales. Esta carretera, fins que el juliol de 2022 es van col·locar eixes barreres Jersey de plàstic (peces blanques i roges), era un caos a l’estiu. Els vianants (quadrilles de turistes que venen a passar el dia en les cales) s’obrien pas en un riu de cotxes. Este vial puja al Cap de la Nau, a urbanitzacions tan poblades com la de Balcó al Mar i porta a les cales més bullicioses de l’estiu valencià (la Barraca i la Granadella).

Arriba la marabunta

Estes barreres van ser efectives. Però rugix l’estiu i arriba la marabunta i arrambla amb tot. Ara, les desarborades barreres Jersey són l’exemple que encara cal caminar molt per a arribar al turisme sostenible.