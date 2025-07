Les obres de reforma de Pérez Galdós congestionen tot el sud-oest de la ciutat

“Fuig de Tikdabra!”. La terra buida que va descriure Alberto Vázquez Figueroa en Tuareg. La terra que només servix per a ser creuada, però en la qual el més normal era perdre la vida si gosaves endinsar-te en ella. En la ciutat de València, des de fa tres setmanes, i durant molt de temps, la premissa serà “Fuig de Pérez Galdós!”. Esta també està buida —buidada, millor dit, per inutilitzada—, i, encara que es pot creuar, la seua letalitat és la de quedar atrapat en un embossament. S’ha convertit en una barrera per a l’accés al centre de la ciutat i, com a mínim, durant els pròxims dotze o catorze mesos estarà infrautilitzada a causa de les obres de reurbanització.

L’organisme de la ciutat haurà d’aprendre a conviure amb una de les seues vies principals embossades, tractant de racionalitzar-la un poc, encara que Giorgeta i Pérez Galdós no enganyen: fan allò per a què van ser concebudes, que no és una altra cosa que circumval·lar i distribuir per l’exterior el trànsit de la ciutat. Un trànsit que, comparat amb altres ciutats, fluïx generalment amb una certa soltesa, però que ara es troba amb una de les seues artèries interrompudes.

Alleujament per l’estiu

L’arribada de l’estiu dona un cert respir, perquè una part de la ciutat i el seu parc automobilístic se n’han anat. I encara serà més suportable el mes d’agost. Però el ritme vital de la ciutat no enganya: a partir de l’1 de setembre, dilluns, les coses seran molt pitjors, estiguen a on estiguen les obres. Ja ho va dir el regidor d’Urbanisme, Juan Giner: “Cal tindre paciència, perquè l’obra és molt important”. Una obra que no acontenta l’oposició municipal, que volien convertir-la en el més semblant a un bulevard verd. Des de l’Ajuntament han garantit la circulació quasi completa en els dos sentits durant tot el temps que duren les obres. Però amb unes estretors que han obligat els veïns que la utilitzen a buscar espais alternatius, perquè pretendre utilitzar-la és córrer el risc de quedar atrapats. Per a vore’s igual d’atrapats en eixes solucions en les quals tothom pensa.

Els dos extrems de l’avinguda són les que, actualment, tenen més afectació. Si mirem en direcció al riu, baixant de l’escalèxtric, ara mateix hi ha un únic carril, normalment congestionat, que paga el peatge de la seua pròpia estretor, de la reducció inesperada de carrils o de l’encreuament amb Tres Forques. Fins i tot el pas inferior —l’injuriat pas inferior— es veu ara amb circulació lenta, tot i que, normalment, és fluid.

Aspecte de Pérez Galdós després de baixar de l’escalèxtric / Miguel Ángel Montesinos

El pla B té el risc previsible: que també es col·lapsa. El més evident és el del carrer Mestre Sosa, primera alternativa per a desviar-se pel carrer Sant Vicent. Este carrer, que és una antiga traça ferroviària, s’unix amb el carrer Jesús en un semàfor que s’ha convertit en un embossament permanent tractant de seguir cada un el seu camí recte. També el desviament a l’esquerra del carrer Jesús a Giorgeta es col·lapsa. El consell: fuig de Mestre Sosa.

La plaça d’Espanya se sobrecarrega com a via alternativa / Miguel Ángel Montesinos

Plaça d’Espanya, sobrecarregada

Perquè tot el qui busca eixida corre el risc d’embossar-se. En les hores punta, la gran damnificada ha sigut la plaça d’Espanya, que només en els últims dies, amb el descens del parc automobilístic, ha vist suavitzat l’embossament d’hora punta, que ha obligat a desplaçar brigades d’agents de la Policia Local per a evitar manualment el que no poden evitar els semàfors i que sol ser habitual per la seua poc agraciada fisonomia: que l’encreuament entre Ramón y Cajal i Sant Vicent se sature, per molt de senyal en terra que hi haja de “prohibit parar en la intersecció”. Un embossament que també es nota en el túnel de les grans vies. Un embossament en cascada, previsible i que tornarà especialment en setembre.

Pont de Campanar tancat

Venint des de fora de València, en sentit entrada a la ciutat, en Pérez Galdós no hi ha discussió, perquè, directament, no es deixa passar. Tan sols hi ha habilitat, abans del pont de Campanar, un carril per a servicis públics, i els agents de la Policia desvien la resta de mortals cap al riu. Això propicia que l’habitual embossament del pont del 9 d’Octubre (un mal endèmic no resolt, que, fins i tot en condicions normals, arriba fins a l’altura del Bioparc) siga constant en les hores de més volum de trànsit.

Hi ha alguns oasis. Per exemple, escapar de la zona de la Raiosa és molt fàcil si es vol fer en direcció a l’escalèxtric. En els limítrofs de la Direcció de Trànsit se circula amb facilitat i al centre es pot accedir a través de la Pantera Rosa. Per a anar a altres zones de la ciutat val la pena endinsar-se en el Bulevard Sud, que continua engolint trànsit sense problemes.

Les travessies que creuen este “tercer cinturó de ronda” són una exposició de tanques grogues i grans pilons de plàstic que obliguen a mirar cap avant: a seguir recte, perquè l’avinguda de Pérez Galdós, ara mateix, no servix ni per a creuar-la.