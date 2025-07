Mal dia per a acudir a les platges de la Safor

Les condicions meteorològiques d’este dijous en la comarca de la Safor impediran que milers de persones puguen gaudir de les platges. No només perquè haja començat el dia molt ennuvolat i amb vent intens de llevant, sinó perquè l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha previst pluges fortes, en forma de tempesta, en la major part de l’àrea del golf de València, a on es troben les platges d’esta comarca.

De fet, en alguns punts, com Daimús, a primera hora del matí ja s’ha col·locat en la platja la bandera roja, que prohibix el bany, i és evident l’agitació de la mar, amb ones i corrents impulsats pel temporal que s’acosta.

En les pròximes 15 hores, l’Aemet ha decretat alerta groga per precipitacions que podrien arribar als 30 litres per metre quadrat en una hora. Però el pitjor poden ser les tempestes, alimentades per eixe vent humit que recorre la superfície marina i que penetra en la terra fins a mesclar-se amb aire més fred. Eixe és el còctel que genera, en la majoria dels casos, les fortes tempestes i altres fenòmens meteorològics adversos.

De moment, les pluges a la Safor han sigut poc significatives, amb 7 litres per metre quadrat a Benifairó de la Valldigna. Les temperatures de la nit i la matinada han tornat a ser altíssimes, de fins a 26 graus en la ciutat mateixa de Gandia.