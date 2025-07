Estos són els municipis a on més ha plogut este dijous

L’episodi de pluges que està afectant la Comunitat Valenciana ha deixat un acumulat en les últimes huit hores de fins a 23,2 litres per metre quadrat en la localitat valenciana d’Alzira, segons ha informat el Centre de Coordinació d’Emergències a partir de dades d’Avamet. En l’última actualització de les dades s’han registrat 24,1 litres a Loriguilla, 17 a Riba-roja de Túria i 13 a Manises.

Pluges en la província de València

Així mateix, en la província de València s’han registrat 13 l/m² a Massalavés, 11,8 l/m² a Tavernes de la Valldigna i 7,4 l/m² a Benifairó; en la província d’Alacant han deixat 3 l/m² a Xàbia i 1,2 a Villena. A Castelló no hi ha hagut registres significatius.

Els bombers no han hagut d’efectuar cap servici relacionat amb este episodi de pluges a la Comunitat Valenciana, segons les mateixes fonts.

L’oratge de hui

El litoral de València i Alacant registrarà este dijous ruixats i tempestes a partir del matí que poden ser localment forts i que s’estendran a la vesprada cap a l’interior, a on seran localment forts en una jornada en la qual baixaran les temperatures, segons la predicció de l’Aemet.

Així, les províncies de València i Alacant estaran en avís groc per pluges que poden deixar fins a 30 litres per metre quadrat acumulats en una hora, acompanyades, probablement, de graníssol. A més, el litoral d’Alacant està en avís groc per fenòmens costaners amb ratxes de vent de 50 quilòmetres per hora i ones de 2 a 3 metres.

Les temperatures experimentaran un descens, notable en el cas de les màximes, que no superaran els 31° a Alacant i els 27° a Castelló de la Plana i València.

El vent bufarà del nord-oest fluix amb intervals de moderat en l’interior nord de Castelló; en el litoral, vent moderat del nord-est, i, en la resta, vent fluix amb intervals de moderat de component est.